SON DAKİKA: Anneanne iki torununu öldürüp intihar etti! Biberon içine fare zehri

Ankara Mamak Küçükkayaş Mahallesi'nde önceki gün meydana gelen dehşet olayda anneanne Öznur Aydın, 23 yaşındaki kızı Meryem Atsak ile 9 aylık torunu Merve ile 3 yaşındaki torunu Ömer'i öldürüp intihar girişiminde bulunmuştu.
Aydın, yaralı olarak kurtulurken yoğun bakımdan çıktıktan sonra ilk ifadesini verdi ve dehşet verici detaylar paylaştı.
ÖNCE FARE ZEHRİNİ DENEMİŞLER
Aile içi sorunları nedeniyle baba ocağına çocukları ile beraber gelen Meryem Atsak annesi ile konuşarak evde bulunan fare zehri ile intihar etmeye karar verdi. Çocuklarda yetim kalmasın diye onları da zehirleme kararı alındı.