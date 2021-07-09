SON DAKİKA: Anneanne iki torununu öldürüp intihar etti! Biberon içine fare zehri

ÖNCE FARE ZEHRİNİ DENEMİŞLER

Aile içi sorunları nedeniyle baba ocağına çocukları ile beraber gelen Meryem Atsak annesi ile konuşarak evde bulunan fare zehri ile intihar etmeye karar verdi. Çocuklarda yetim kalmasın diye onları da zehirleme kararı alındı.