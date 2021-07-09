Beşiktaş'ta fren yerine gaza basan sürücü aracıyla bahçeye uçtu

Olay, dün saat 13.00 sıralarında Beşiktaş Kültür Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sabah saatlerinden evinden çıkan Kadriye M., 34 DR 6309 plakalı otomobiline binerek yola çıktı. Kadın sürücü bir süre ilerledikten sonra sokak üzerindeki bir binanın önümdeki alana aracını park etmek istedi. Ancak fren yerine gaza basan sürücü bir iş yerinin tabelasını yerinden söktü.