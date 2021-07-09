Japonlar'ın ünlü Kobe bifteği artık Bursa'dan da çıkacak (Yaşam haberleri)

Orijinalleri sadece Japonya'da olan ve et kaliteleri ile ünlü 'wagyu' cinsi sığırlardan, Bursa'da da yetiştirilmeye başlandı. Japonya dışına çıkışı yasak olan sadece alınan embriyonlar sayesinde Japonya dışında da yetiştirilebilen bu hayvanların eti, diğer cinslere göre çok daha pahalı. Orjinal bir 'wagyu'dan elde edilen ve 'kobe' olarak adlandırılan biftek yemek istiyorsanız eğer yalnızca bir kilogramı için 1000 doları (yaklaşık 8 bin 700 lira) gözden çıkarmanız gerekiyor. Bakımı çok zorlu ve maliyetli olan bu 'wagyu' cinsi sığırları getiren Etçii Et firmasının sahibi Mehmet Emin Arslan, "Wagyu çok zahmetli ama bir o kadar keyifli" dedi.
PARAŞÜTÇÜLER ÇAKILDI
İsveç'in Örebro kentinde içinde 8 paraşütçü ve bir pilotun bulunduğu uçak, kalkıştan kısa bir süre sonra düştü. Polis, uçaktakilerin çoğunun öldüğünü açıkladı.
CİĞERİMİZ YANDI
İzmir Foça'da çağ ağaçlarıyla kaplı ormanlık alanda yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevlere 1 uçak, 6 helikopter ve birçok arazöz ile alevlere müdahale edildi.