Japonlar'ın ünlü Kobe bifteği artık Bursa'dan da çıkacak (Yaşam haberleri)

AZMİ GÖRDÜK

Antalyalı Simay Özen, 6 yaşındayken enfeksiyon geçirdi. Görme yetisini kaybetti. Ancak asla pes etmedi! Antalya Lisesi'nden birincilikle mezun oldu. Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni kazandı. Annesi Ayşegül Özen'le her gün okula gidip derslerini hiç kaçırmadı. Yine annesinin okuduğu notlarla sınavlarına hazırlandı. Ve fakülteyi bitirip avukat olmaya hak kazandı. Simay Özen, "Azmin önünde hiçbir engel duramaz. Hayalim iyi bir avukat ya da fakültemde akademisyen olmak. Hayallerimin peşinden koşmaya devam edeceğim" açıklamasını yaptı.

SEASYOL MESAFE

Tatilciler Ege'ye aktı! Bodrum Çeşme doldu taştı. Denizde bile yer kalmadı. Alaçatı'dan gelen bu kare ise görenleri şaşırttı. Rüzgar sörfü yapmak isteyenler adeta denizde köşe kapmaca oynadı. Sörf için kurs alan çocuklar ise kalabalığın arasında kaldı.

KOD ADI YASEMİN

Almanya, tarihinin en büyük vurgunuyla sarsıldı! Soygunun başrolünde ise Türk asıllı Yasemin Gündoğan (21) vardı. Gündoğan, para dağıtım şirketi olan Loomis'te işe başladı. Tam 8 milyon Euro ile kayıplara karıştı. Ancak yapılan araştırmalarda Gündoğan'ın 8 değil tam 50 milyon euro çaldığı ortaya çıktı. Alman Gizli Servisi BND ajanlarından özel bir ekip hazırladı. Yasemin'in kaçtığı sanılan Latin Amerika'ya yollandı. Ajanlar Brezilya, Ekvador, Guatemala, Honduras, Dominik ve Kolombiya'da Yasemin'i arıyor.

TECAVÜZCÜ PİLOTA 15 YIL

Sarıyer'de pilot Hasan G, sosyal medyadan tanıştığı Reyhan C'yi (24) evine çağırdı. Tecavüz edip sokağa attı. Fakat DNA testinden kaçamadı. Cinsel saldırı kanıtlandı. Pilot, 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

TERMİNATÖR

ABD dergisi Foreign Policy, Libya'daki sürü saldırısı ile efsaneleşen Kargu-2 SİHA'larını yazdı: Türk SİHA'sında yüz tanıma ve yapay zeka var. İnsanları izleyip Terminatör gibi öldürüyor.

İNAT ÖLDÜRDÜ

Şanlıurfa'da Halil Söylemez (23), kız arkadaşı M.B. ile sulama kanalının kıyısında gezintiye çıktı. "Boğulursun" uyarılarına aldırmadı. Serinlemek için suya atladı. Kurtarılamadı.