Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Japonlar'ın ünlü Kobe bifteği artık Bursa'dan da çıkacak (Yaşam haberleri)

    Orijinalleri sadece Japonya'da olan ve et kaliteleri ile ünlü 'wagyu' cinsi sığırlardan, Bursa'da da yetiştirilmeye başlandı. Japonya dışına çıkışı yasak olan sadece alınan embriyonlar sayesinde Japonya dışında da yetiştirilebilen bu hayvanların eti, diğer cinslere göre çok daha pahalı. Orjinal bir 'wagyu'dan elde edilen ve 'kobe' olarak adlandırılan biftek yemek istiyorsanız eğer yalnızca bir kilogramı için 1000 doları (yaklaşık 8 bin 700 lira) gözden çıkarmanız gerekiyor.

    Bursa'da Kobe heyecanı

    Orijinalleri sadece Japonya'da olan ve et kaliteleri ile ünlü 'wagyu' cinsi sığırlardan, Bursa'da da yetiştirilmeye başlandı. Japonya dışına çıkışı yasak olan sadece alınan embriyonlar sayesinde Japonya dışında da yetiştirilebilen bu hayvanların eti, diğer cinslere göre çok daha pahalı. Orjinal bir 'wagyu'dan elde edilen ve 'kobe' olarak adlandırılan biftek yemek istiyorsanız eğer yalnızca bir kilogramı için 1000 doları (yaklaşık 8 bin 700 lira) gözden çıkarmanız gerekiyor. Bakımı çok zorlu ve maliyetli olan bu 'wagyu' cinsi sığırları getiren Etçii Et firmasının sahibi Mehmet Emin Arslan, "Wagyu çok zahmetli ama bir o kadar keyifli" dedi.

    PARAŞÜTÇÜLER ÇAKILDI
    İsveç'in Örebro kentinde içinde 8 paraşütçü ve bir pilotun bulunduğu uçak, kalkıştan kısa bir süre sonra düştü. Polis, uçaktakilerin çoğunun öldüğünü açıkladı.

    CİĞERİMİZ YANDI
    İzmir Foça'da çağ ağaçlarıyla kaplı ormanlık alanda yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevlere 1 uçak, 6 helikopter ve birçok arazöz ile alevlere müdahale edildi.

        DARMADUMAN
        Kastamonu Taşköprü'de İ.D., av tüfeğini temizlediği sırada silah kazara ateş aldı. Kurşunların isabet ettiği eşi Hediye Duman (38) ağır yaralandı. Kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

        1.2 MİLYON DEVRETTİ
        6 bilen çıkmayınca 1 milyon 240 bin lira devretti. 5 bilenler 20 bin 331'er lira, 4 bilenler 500'er lira, 3 bilenler 27'şer lira, 2 bilenler ise 3'er lira ikramiye alacak.

        PESAPORT!
        İstanbul         Küçükçekmece'de 35 yaşındaki Özbek Dilsuz Berdieva, eşi Furkat Süyarov tarafından 17 bıçak darbesiyle ağır yaralandı. Kanlar içinde kalan Berdieva, özel hastaneye kaldırıldı. Pasaportuna el koyan hastane, 6 gün yoğun bakımda kalan kadına 90 bin lira fatura çıkardı. Kendisine çıkarılan masrafla şok yaşayan Özbek kadın, "İtiraz edince 12 bin liraya düşürdüler. Parayı verdikten sonra pasaportumu vereceklermiş" dedi.

            SON DANS
            Antalya'da             daha önce kalp ameliyatı geçiren 11. sınıf öğrencisi 15 yaşındaki İrem Kaplan, ailesiyle gittiği düğünde dans ederken fenalaştı. Hastaneye kaldırılan Kaplan, yaşamını yitirdi. Kızının cenazesi morgdan alınırken Filiz Kaplan, "Ben sensiz ne yaparım, beni bırakıp, nerelere gittin" diye gözyaşı döktü.

            AZMİ GÖRDÜK
            Antalyalı             Simay Özen, 6 yaşındayken enfeksiyon geçirdi. Görme yetisini kaybetti. Ancak asla pes etmedi! Antalya Lisesi'nden birincilikle mezun oldu. Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni kazandı. Annesi Ayşegül Özen'le her gün okula gidip derslerini hiç kaçırmadı. Yine annesinin okuduğu notlarla sınavlarına hazırlandı. Ve fakülteyi bitirip avukat olmaya hak kazandı. Simay Özen, "Azmin önünde hiçbir engel duramaz. Hayalim iyi bir avukat ya da fakültemde akademisyen olmak. Hayallerimin peşinden koşmaya devam edeceğim" açıklamasını yaptı.

            SEASYOL MESAFE
            Tatilciler             Ege'ye aktı! Bodrum Çeşme doldu taştı. Denizde bile yer kalmadı. Alaçatı'dan gelen bu kare ise görenleri şaşırttı. Rüzgar sörfü yapmak isteyenler adeta denizde köşe kapmaca oynadı. Sörf için kurs alan çocuklar ise kalabalığın arasında kaldı.

            KOD ADI YASEMİN
            Almanya            , tarihinin en büyük vurgunuyla sarsıldı! Soygunun başrolünde ise Türk asıllı Yasemin Gündoğan (21) vardı. Gündoğan, para dağıtım şirketi olan Loomis'te işe başladı. Tam 8 milyon Euro ile kayıplara karıştı. Ancak yapılan araştırmalarda Gündoğan'ın 8 değil tam 50 milyon euro çaldığı ortaya çıktı. Alman Gizli Servisi BND ajanlarından özel bir ekip hazırladı. Yasemin'in kaçtığı sanılan Latin Amerika'ya yollandı. Ajanlar Brezilya, Ekvador, Guatemala, Honduras, Dominik ve Kolombiya'da Yasemin'i arıyor.

            TECAVÜZCÜ PİLOTA 15 YIL
            Sarıyer'de pilot Hasan G, sosyal medyadan tanıştığı Reyhan C'yi (24) evine çağırdı. Tecavüz edip sokağa attı. Fakat DNA testinden kaçamadı. Cinsel saldırı kanıtlandı. Pilot, 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

            TERMİNATÖR
            ABD dergisi Foreign Policy, Libya'daki sürü saldırısı ile efsaneleşen Kargu-2 SİHA'larını yazdı: Türk SİHA'sında yüz tanıma ve yapay zeka var. İnsanları izleyip Terminatör gibi öldürüyor.

            İNAT ÖLDÜRDÜ
            Şanlıurfa'da Halil Söylemez (23), kız arkadaşı M.B. ile sulama kanalının kıyısında gezintiye çıktı. "Boğulursun" uyarılarına aldırmadı. Serinlemek için suya atladı. Kurtarılamadı.
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Emekliye en az 3275 TL
            Haberler Yaşam Japonlar'ın ünlü Kobe bifteği artık Bursa'dan da çıkacak (Yaşam haberleri)