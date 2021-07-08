Tekirdağ’da sarhoş sürücü yayalara çarptı! 2 genç kızı öldürdü

Kaza, Çorlu çevreyolu Emlak Konut Köprüsü altında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cengizhan G. (22) idaresindeki 34 ZB 0311 plakalı otomobille yolun karşısına geçmek isteyen Elif Aysu Şentürk (16) ile Tuana Göksel'e (16) çarptı.

Kazayı görenlerin haber vermesi ile olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde genç kızların olay yerine hayatlarını kaybettiğini belirledi. Kaza sonrası polis ekiplerince gözaltına alınan otomobil sürücüsü Cengizhan G.'nin 1.75 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından Elif Aysu Şentürk ve Tuana Göksel'in cansız bedenleri Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.