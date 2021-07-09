Ankara profesyonel nakliyat hizmetleri Destan Nakliyat ile güvende

Özellikle yüksek katlarda oturan kişilerin eşyalarını taşımanın çok basit bir yolu bulunuyor. Büyük ve kırılgan mobilyaların daha kolay ve sağlıklı şekilde taşınması için, asansörlü nakliyat kullanmanızı tavsiye ederiz.

EV TAŞIRKEN HANGİ ZORLUKLARLA KARŞILAŞILIR?

Bir evden başka bir eve geçiş yaparken birçok zorluklarla karşılaşılır. Bu zorluklar eşyaların taşınmaya hazır hale getirilmesinden nakliye aracına konmasına, yeni eve götürülmesine ve burada yeni eve taşınmasına kadar birçok süreçten geçer.

Nakliye şirketiyle ev taşırken;

Binaya taşınılacağı diğer bina sakinlerine bildirilmelidir. Böylece nakliye kamyonunun giriş ve çıkışları kapatması sorun olmaz.

Bazı binalarda zaman ve gün kısıtlamaları bulunur. Bu yüzden bina yöneticilerinden, hangi saatlerin daha az yoğun olduğu öğrenilebilir.

Özellikle yüksek katta oturuyorsanız, mobilya asansörü rezervasyonu yaptırmanız önemlidir.

Özellikle yüksek katlı dairelerde oturan kişiler için ev taşımanın zorluğu kaçınılmazdır. Ancak Ankara asansörlü nakliyat firmamızın sunduğu profesyonel hizmetler sayesinde, yüksek katlarda oturuyor olsanız da eşyalarınıza herhangi bir zarar gelmeden, sağlıklı ve güvenilir şekilde eşyalarınızın taşınması hizmetini veriyoruz.

EVDEN EVE NAKLİYAT NASIL YAPILIR?

Herkesin farklı ihtiyaçları vardır ve taşınma işlemleri herkes için farklılık gösterir. Ankara evden eve nakliyat hizmetlerimiz, sizler için oldukça kapsamlı hizmetleri oluşturur. Bütçenize uygun şekilde kişiselleştireceğimiz hizmetimiz ile taşınma sürecinizi daha kolay hale getiriyoruz.

Evden eve nakliyat hizmetlerimizden yararlanırken; işimizi kolaylaştıracak bazı ipuçlarına ihtiyacımız olacaktır. Çoğu zaman bu ihtiyaçlar müşterilerimiz tarafından gereksiz ya da önemsiz olarak görülebilir. Ancak bu konuların bizim için önemi büyüktür.

- Oda sayısının bilinmesi: Oda sayısına göre eşyanın ne kadar hacim kaplayacağı hesaplanır. Buna göre kaç tane elemanın gelmesi gerektiği, ne kadar paketleme malzemesinin alınacağı gibi soruların cevapları aranır.

- Eşyaların müşteri tarafından paketlenmesi: Eşyaların müşteri tarafından paketlenmesi durumunda fiyatta indirim yapılabilir. Ancak paketlemenin iyi yapılması önemlidir. Eğer yapılmamışsa, kırılma, ezilme, yırtılma gibi sorumluklar, müşteriye aittir.

- Nakliye kamyonunun sokağa ya da siteye girebilir durumda olması: Evinizin nakliye kamyonunun sokak ya da siteye yanaşabilir olması gerekir. Özellikle asansörlü nakliyat hizmeti alırken, asansörün daire katınıza yanaşabiliyor olması gerekir.

Destan Nakliyat şehir içi evden eve nakliyat hizmetlerinde; çoğunlukla evin tüm eşyalarının demontesi yapılır ve yeni evde istenilen odaya yerleştirilir. Ancak duvar delmek, klima takmak gibi işlemler müşteriye aittir. Zaten klima söküp takma gibi işlemlerin nakliye firmaları tarafından yapılmasını da pek tavsiye etmiyoruz.

ASANSÖRLÜ EŞYA TAŞIMA NASIL YAPILIR?

Ev taşırken, apartman içindeki asansörün kullanılması çoğunlukla sorun yaratır. Bu yüzden asansörlü evden eve nakliyat hizmetlerimizden yararlanabilirsiniz. Bu özel tasarımlı asansör bulunan araçlar kullanılır.

Ancak asansörlü taşıma yapılırken; asansörlü aracın kuruluma uygun olup olmadığına bakılır. Aracın eve yaklaşabiliyor olması, etrafta elektrik tellerinin olmaması, asansörlü araç düzeneğinin kurulabilmesi ve aynı zamanda taşınma işlemi gerçekleştirilecek dairenin de asansörlü aracın kurulmasına uygun olması gerekir.

Asansörlü taşıma yaparken;

- Eşyalarınız balkon ya da pencereden alınacak şekilde hazırlanır.

- Eşyalar asansörün alacağı şekilde dikkatli şekilde yerleştirilir.

- Kızak yardımıyla aşağı nakliye aracına ya da nakliye aracından eve taşınır.

İnsan gücüyle 4 ila 6 saat içinde gerçekleştirilen bir taşınma işlemi, asansörlü araçlarımız sayesinde ortalama 1-2 saat içinde rahat ve kolay şekilde istenilen yere taşınır.

ASANSÖRLÜ TAŞIMA FİYATLARI NE KADARDIR?

Destan Nakliyat asansörlü evden eve nakliyat hizmetlerimizde, fiyatları etkileyen birçok faktör bulunmaktadır. Taşınma işleminin hangi katta gerçekleştirileceği, kaç insan gücünün çalışacağı, eşyalarınızın sayısı gibi birçok etken, taşıma fiyatlarını da etkiler.

Bu yüzden taşıma işlemlerinde herhangi bir sürprizle karşılaşmamak, fiyatlandırmanın doğru şekilde yapılabilmesi için; personelimizin sorduğu sorulara doğru cevaplar vermek önemlidir.

KAÇ KATA KADAR ASANSÖRLÜ TAŞIMACILIK YAPILIR?

Asansörlü nakliye araçları özel tasarımlardır ve en fazla 20 katlı bir binanın tepesine kadar çıkabilecek raylı sisteme sahiptirler. Raylı kızak sayesinde, binanın üst katlarına kadar açılarak yükselmeye başlar.

Her bir ray yerine oturtulmak suretiyle daha da sağlamlaştırılır ve en ağır eşyaları bile rahatlıkla kaldırabilecek güçlü yapıya sahiptirler. Asansör kabininin uzunluğu ise, yaklaşık 2.5 metre genişliğe kadar çıkar.

NEDEN EVDEN EVE ASANSÖRLÜ NAKLİYAT YAPILMALIDIR?

Eskiden ev taşınma işlemleri oldukça zorlu ve külfetliydi. Yüksek katlarda oturan kişilerin eşyalarının taşınması, her iki taraf için de oldukça zordu. Ancak günümüz teknolojisiyle birlikte taşınma işlemleri de oldukça kolaylaştı.

Ankara asansörlü nakliyat hizmetlerimiz ile birçok avantajı sağlamış olursunuz. Gerek eşyaların zarar görmemesi gerekse taşınma işlemlerinin çok kısa sürede gerçekleştirilmesi, taşınma işlemini oldukça pratik hale getiriyor.

Asansörlü nakliyat hizmetlerimiz;

- Hızlı, güvenilir ve pratik şekilde gerçekleştirilir.

- Eşyalar en az risk ile taşınır.

- Apartman sakinleri ve çevre rahatsız edilmeden eşyalar taşınır.

- Eşyaların taşınması işlemi çok daha kısa sürelerde gerçekleştirilir.

- Daha az insan gücüne ihtiyaç duyulur.



Asansörlü nakliyeyi kullanmadan önce; firmamız tarafından, eşyaların alınacağı ve taşınacağı bina ve bina çevresi incelenir. Bina cephelerinin asansörlü taşımaya uygun olup olmadığına bakılır.

NEDEN PROFESYONEL EV TAŞIMA HİZMETLERİ ALINMALIDIR?

Çoğu insana göre evden eve nakliyat nakliye firmaları tutmak, daha fazla para harcamanın bir başka yolu gibidir. Ancak bunun tam tersi de geçerlidir. Profesyonel ev taşıma hizmetlerinden yararlanmanın birçok avantajı bulunur.

- Maliyetlerin düşürülmesi: Tüm eşyalarınızı paketlemeyi düşündüğünüzde daha fazla kutu ve ambalaj malzemesi kullanır ve gereksiz harcamalar yapabilirsiniz. Ancak profesyonel ev taşıma hizmetlerinde bu maliyet çok daha düşüktür.

- Kolaylık sağlama: Ev taşımak hem zorlu hem de yorucudur. Eşyaların paketlenmesi, istiflenmesi, arabaya taşınması gibi birçok zorluğu bulunur. Profesyonel hizmet aldığınızda, bu işlemler çok daha pratik ve kolaydır.

- Deneyim sahibi olmak: Profesyonel taşıma hizmetleri alarak, deneyimli insanların hizmetlerinden yararlanmış olursunuz. Ekibimiz yılların verdiği deneyime sahip olarak, paketleme işlemini çok daha hızlı ve pratik şekilde gerçekleştirir.

- Özel ekipmanların kullanılması: Profesyonel ekibimiz; kendine özel ekipmanlara sahiptir. Rampalar, kaldırma kayışları gibi birçok farklı alet edevat, taşınma işlemleri sırasında, ekiplerimiz tarafından kullanılır. Böylece çok daha büyük eşyaların güvenli şekilde taşınmasını sağlanmış olur.

Tüm bu detaylara bakıldığında, profesyonel ev taşıma hizmetlerinden yararlanmak çok daha kolay, hızlı ve pratik olmasının yanında güvenilirdir.

PROFESYONEL EVDEN EVE NAKLİYAT HİZMETİ NEREDEN ALINIR?

İster asansörlü olsun ister normal nakliye hizmetleri olsun Destan Nakliyat Ankara evden eve nakliyat hizmetlerini, firmamızdan almanız için birçok sebep bulunuyor.

- Konusunda uzman ve deneyimli ekip

- Hızlı, pratik ve kolay şekilde taşınma hizmeti

- Güvenilir ve işin bilincini alan sorumluluk sahibi çalışanlar

- Uygun fiyatlar

Taşıma işlemleri için kullanılan asansör belli standartlara sahiptir. Evinizin yüksekliğine ve eşyalarınızın ağırlığına uygun şekilde asansörler kullanılır. Asansörü kullanacak operatörlerimiz, konusunda uzman ve deneyimlidir.

Tüm hizmetlerimiz, müşteri memnuniyeti odaklı olmakla beraber; eşyalarınızın zarar görmeden eski evinizden alınıp, yeni evinize taşınmasını içerir. Sunduğumuz hizmetler sayesinde, taşınma işiniz çok daha kolay ve pratik hale gelir.