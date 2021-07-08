Yeşil pasaport nasıl alınır? Yeşil pasaport nedir, kimlere verilir, gerekli evraklar neler? Yenileme ücreti ne kadar? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Farklı ülkelere seyahat edebilmek için pasaporta ihtiyaç vardır kırmızı, yeşil ve gri olarak ayrılan çeşitleri vardır ve kimlerin hangisini çıkarabileceği merak edilenler arasında yer alıyor. İşte yeşil pasaport ile ilgili bilgiler...
YEŞİL PASAPORT NASIL ALINIR? KİMLERE VERİLİR?
Hususi pasaport başvurusu yapacak kişilerin gerekli belgeleri tamamlayarak ve gerekli ödemeleri yaparak il nüfus müdürlüklerine başvurmaları gerekir. Yeşil pasaport başvurusu için randevu Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü sayfasından online olarak alınabilir.
Hususi pasaport, sadece devlet kuruluşunda memur statüsüne sahip ve Emekli Sandığına kayıtlı kişilere verilmektedir.
TBMM eski üyeleri ve eski bakanlara,
Birinci, ikinci ve üçüncü derece kadrolarda bulunan ya da emekli olmuş memur ve diğer kamu görevlilerine,
Büyükşehir il ve ilçe başkanlarına (görev süreleri boyunca),
Birinci dereceden emekli olan eski belediye başkanlarına,
Devlet sporcularına,
Belirli şartlara tabi olmak üzere Özelleştirilen Türk Telekom, T.C. Ziraat Bankası, Halk Bankası ve Emlak Bankası çalışanlarına,
2017'de çıkan "İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesine İlişkin Esaslar" isimli yasa gereğince belirli ihracat oranlarını geçmiş iş adamlarına,
Yeşil pasaport alma hakkı bulunan kişilerin 25 yaşını aşmamış çocuklarına ve eşine yeşil pasaport verilir.