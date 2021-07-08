Yeşil pasaport nasıl alınır? Yeşil pasaport nedir, kimlere verilir, gerekli evraklar neler? Yenileme ücreti ne kadar?

YEŞİL PASAPORT İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR NELER? YENİLE ÜCRETİ NE KADAR?

Yeşil pasaport hakkını kullanmak isteyenler, aşağıdaki belgeleri tamamlayarak başvurularını yapabilir.

Çalışanlar için: Memurun çalıştığı kurumun il, bölge veya genel müdürlüğünce hazırlanmış imza sirküleri

Emekliler için: Emekli oldukları tarihte verilen kadro bilgisini gösteren belge

İstifa etmiş kişiler için: Çalıştığı dönemdeki kadrosunu gösteren belge

Hak sahibi vefat edenler için: Hak sahibinin vefat ettiği tarihteki kadro bilgisini gösteren belge

18 yaşından küçükler için: Velilerden alınmış muvafakatname

Öğrenci belgesi (Ebeveynlerinin hakkından dolayı hizmet damgalı pasaport alacak çocuklar için)

2 adet biyometrik fotoğraf ( 5 x 6 cm)

Nüfus cüzdanının aslı

Yeşil pasaportunuzu yenileyebilmeniz için eski pasaportunuzun süresinin dolması gerekmektedir. Yenileme işlemi Nüfus Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilmektedir. Yenileme işlemi için istenen belgeler, pasaport alırken istenen belgelere ek eski pasaportunuzdan oluşmaktadır. Nüfus Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü web sitesi üzerinden e-başvuru yaparak sadece defter bedelini yatırarak hususi pasaport yenileme işlemlerini yapabilirsiniz.

Yeşil pasaport harcı alınmamaktadır. Hem ilk kez hususi pasaport alacaklardan hem yenileme yapacaklardan sadece defter bedelini ödemeleri talep edilmektedir. 2021 yılı yeşil pasaport defter bedeli ise tüm başvuru süreleri için 180 TL'dir.