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    • Yaşam
    • 08.07.2021 09:30
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    • 08.07.2021 09:32
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    Yeşil pasaport nasıl alınır? Yeşil pasaport nedir, kimlere verilir, gerekli evraklar neler? Yenileme ücreti ne kadar?

    Gündemde vatandaşlar yoğun bir şekilde Yeşil pasaport nasıl alınır? Sorusunun yanıtını araştırıyor. 1 Temmuz itibariyle yasaklar kalkıp normalleşme başlayınca ve yaz sezonunun da başlamasıyla tatil planları yapılıyor bir yandan da yurt dışına yolculuk düşünenler pasaportlarla ilgili araştırmalar yapıyor. Peki Yeşil pasaport nedir, kimlere verilir, gerekli evraklar neler? Hususi pasaport olarak da adlandırılan yeşil pasaportu olanlar 5 ay sonra yenilemesi gerekiyor. Peki yenileme ücreti ne kadar?

    takvim.com.tr
    Yeşil pasaport nasıl alınır?

    Yeşil pasaport nasıl alınır? Yeşil pasaport nedir, kimlere verilir, gerekli evraklar neler? Yenileme ücreti ne kadar? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Farklı ülkelere seyahat edebilmek için pasaporta ihtiyaç vardır kırmızı, yeşil ve gri olarak ayrılan çeşitleri vardır ve kimlerin hangisini çıkarabileceği merak edilenler arasında yer alıyor. İşte yeşil pasaport ile ilgili bilgiler...

    YEŞİL PASAPORT NASIL ALINIR? KİMLERE VERİLİR?

    Hususi pasaport başvurusu yapacak kişilerin gerekli belgeleri tamamlayarak ve gerekli ödemeleri yaparak il nüfus müdürlüklerine başvurmaları gerekir. Yeşil pasaport başvurusu için randevu Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü sayfasından online olarak alınabilir.

    Hususi pasaport, sadece devlet kuruluşunda memur statüsüne sahip ve Emekli Sandığına kayıtlı kişilere verilmektedir.

    TBMM eski üyeleri ve eski bakanlara,
    Birinci, ikinci ve üçüncü derece kadrolarda bulunan ya da emekli olmuş memur ve diğer kamu görevlilerine,
    Büyükşehir il ve ilçe başkanlarına (görev süreleri boyunca),
    Birinci dereceden emekli olan eski belediye başkanlarına,
    Devlet sporcularına,
    Belirli şartlara tabi olmak üzere Özelleştirilen Türk Telekom, T.C. Ziraat Bankası, Halk Bankası ve Emlak Bankası çalışanlarına,
    2017'de çıkan "İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesine İlişkin Esaslar" isimli yasa gereğince belirli ihracat oranlarını geçmiş iş adamlarına,
    Yeşil pasaport alma hakkı bulunan kişilerin 25 yaşını aşmamış çocuklarına ve eşine yeşil pasaport verilir.

        YEŞİL PASAPORT İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR NELER? YENİLE ÜCRETİ NE KADAR?

        Yeşil pasaport hakkını kullanmak isteyenler, aşağıdaki belgeleri tamamlayarak başvurularını yapabilir.

        Çalışanlar için: Memurun çalıştığı kurumun il, bölge veya genel müdürlüğünce hazırlanmış imza sirküleri
        Emekliler için: Emekli oldukları tarihte verilen kadro bilgisini gösteren belge
        İstifa etmiş kişiler için: Çalıştığı dönemdeki kadrosunu gösteren belge
        Hak sahibi vefat edenler için: Hak sahibinin vefat ettiği tarihteki kadro bilgisini gösteren belge
        18 yaşından küçükler için: Velilerden alınmış muvafakatname
        Öğrenci belgesi (Ebeveynlerinin hakkından dolayı hizmet damgalı pasaport alacak çocuklar için)
        2 adet biyometrik fotoğraf ( 5 x 6 cm)
        Nüfus cüzdanının aslı

        Yeşil pasaportunuzu yenileyebilmeniz için eski pasaportunuzun süresinin dolması gerekmektedir. Yenileme işlemi Nüfus Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilmektedir. Yenileme işlemi için istenen belgeler, pasaport alırken istenen belgelere ek eski pasaportunuzdan oluşmaktadır. Nüfus Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü web sitesi üzerinden e-başvuru yaparak sadece defter bedelini yatırarak hususi pasaport yenileme işlemlerini yapabilirsiniz.

        Yeşil pasaport harcı alınmamaktadır. Hem ilk kez hususi pasaport alacaklardan hem yenileme yapacaklardan sadece defter bedelini ödemeleri talep edilmektedir. 2021 yılı yeşil pasaport defter bedeli ise tüm başvuru süreleri için 180 TL'dir.
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        Haberler Yaşam Yeşil pasaport nasıl alınır? Yeşil pasaport nedir, kimlere verilir, gerekli evraklar neler? Yenileme ücreti ne kadar?