İstanbul’da kan donduran cinayet! Bavuldan ceset çıktı: Sevgilisiyle birlikte kocasını katletti!



30 HAZİRAN'DA KUZEY IRAK'A GİTTİ

Bavulda battaniyeye sarılı üzerine kaya tuzu dökülmüş bir erkek cesedi bulundu.Savcılıkça yapılan olay yeri incelemede, dairede iki çocuklu Iraklı bir çiftin ikamet ettiği belirlendi. Komşuların iddiasına göre, ölen kişinin eşi Hatıca A., çocuklarıyla birlikte 30 Haziran'da Türkiye'den kaçtı.