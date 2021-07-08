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    • Yaşam
    • 08.07.2021 10:07
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    • 08.07.2021 10:07
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    İstanbul’da kan donduran cinayet! Bavuldan ceset çıktı: Sevgilisiyle birlikte kocasını katletti!

    İstanbul Fatih'teki kan donduran cinayet evde gelen kötü kokular sonrası ortaya çıktı. Evde Iraklı bir çiftin yaşadığını belirleyen ekipler, bavul içine sıkıştırılmış bir erkek cesedi buldu. Üzerine kaya tuzu dökülen battaniye sarılan cesedin Iraklı adama ait olduğu belirlenirken cinayeti eşi ve sevgilisinin işlemiş olabileceği iddia edildi.

    Kan donduran cinayet! Bavuldan ceset çıktı

    İstanbul'un Fatih ilçesi Fatih Hırka-i Şerif mahallesinde bulunan bir adresten geçen gün gelen kötü kokular üzerine başladı. Vatandaşların ihbarı sonrası olay yerine polis ekipleri geldi.


    İSTANBUL'DA BAVULDAN CESET ÇIKTI!
    Ekipler, kokunun yayıldığı evi tespit edip, içeri girdi. Belirlenen dairenin kapısı açıldığında koridorda streç filimle sarılmış büyük boy bir bavul görüldü. Bavulun etrafından akan sıvıların kokuyu yaydığı belirlenince bavul açıldı.


    30 HAZİRAN'DA KUZEY IRAK'A GİTTİ
    Bavulda battaniyeye sarılı üzerine kaya tuzu dökülmüş bir erkek cesedi bulundu.Savcılıkça yapılan olay yeri incelemede, dairede iki çocuklu Iraklı bir çiftin ikamet ettiği belirlendi. Komşuların iddiasına göre, ölen kişinin eşi Hatıca A., çocuklarıyla birlikte 30 Haziran'da Türkiye'den kaçtı.



        Bu sırada, erkek cesedinde meydana gelen çürüme nedeniyle kimliği sadece komşuların beyanıyla belirlenmeye çalışıldı. Muhammod A.'ya ait olduğu düşünülen şahsın katilinin kimliğinin belirlenmesi için de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı.



        GENÇ KADIN SEVGİLİSİYLE BİRLİKTE KOCASINI KATLETTİ!
        Yürütülen soruşturmada ceset, bavul içerisinde Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.


        BEYRUT'A DÖNDÜLER
        Sabah'ta yer alan haber göre, olayla ilgili soruşturma sürerken savcılık ölen adamın sevgilisiyle birlikte adamın mal varlığına konmak için cinayet planını hazırladıkları ve uyguladıktan sonra Beyrut'a geri döndükleri ihtimali üzerinde duruyor.

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