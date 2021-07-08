İstanbul’da kan donduran cinayet! Bavuldan ceset çıktı: Sevgilisiyle birlikte kocasını katletti!

İstanbul'un Fatih ilçesi Fatih Hırka-i Şerif mahallesinde bulunan bir adresten geçen gün gelen kötü kokular üzerine başladı. Vatandaşların ihbarı sonrası olay yerine polis ekipleri geldi.
İSTANBUL'DA BAVULDAN CESET ÇIKTI!
Ekipler, kokunun yayıldığı evi tespit edip, içeri girdi. Belirlenen dairenin kapısı açıldığında koridorda streç filimle sarılmış büyük boy bir bavul görüldü. Bavulun etrafından akan sıvıların kokuyu yaydığı belirlenince bavul açıldı.
30 HAZİRAN'DA KUZEY IRAK'A GİTTİ
Bavulda battaniyeye sarılı üzerine kaya tuzu dökülmüş bir erkek cesedi bulundu.Savcılıkça yapılan olay yeri incelemede, dairede iki çocuklu Iraklı bir çiftin ikamet ettiği belirlendi. Komşuların iddiasına göre, ölen kişinin eşi Hatıca A., çocuklarıyla birlikte 30 Haziran'da Türkiye'den kaçtı.