Sevgiliye doğum günü mesajı 2021! Sevgiliye romantik, aşk dolu uzun, kısa ve resimli, resimsiz doğum günü kutlama mesajı!

Sevgiliye doğum günü mesajı 2021! Sevgiliye romantik, aşk dolu uzun ve kısa, resimli ve resimsiz doğum günü kutlama mesajı sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Sevdiği insanın doğduğu gününü kutlamak, bunu özel mesajla ya da sosyal medya yoluyla paylaşmak isteyenler ya da hediye alarak içerisine not eklemek isteyenler sevgiliye doğum günü mesajlarını araştırmaya başladı. İşte en güzel sözler...
SEVGİLİYE ROMANTİK DOĞUM GÜNÜ MESAJLARI
-Senin ne kadar değerli olduğunu ifade etmek için doğru kelimeyi bulmak belki de dünyadaki en zor şey ama iyi ki varsın ve iyi ki doğdun. Doğum günün kutlu olsun nice mutlu güzel yıllara…
-Gönlümün meclisinde herkes konuşsun istemem, kimse müdahale etmesin aşka… Yer gök şahidimdir ki siyasi görüşüm yoktur senden başka… Doğum günün kutlu olsun bir tanem…
-Sen ruhuma cemre diye damlamadıktan sonra ben bu bedende neyleyim… Aşk da sen, hasret de sen, ben de sen… Nice nice yıllara güzel melek…
-Doğduğun gün buIutIarı yırtarak, bir güneş gibi etrafına aydınIık saçarak girdin hayata. Hep sevgiyIe yaşa, nice yaşIara…
-EIini kaIbine koy, gözIerini kapat, ruhumu sana gönderiyorum. Birazdan öpüIeceksin, yeni yaşın kutIu oIsun.
-Pastandaki mumlara bakınca sensiz geçen yıllarıma kederleniyorum. Bundan sonra üfleyeceğin her mumda birlikte olmak dileğiyle… İyi ki doğdun bir tanem…
-Günlerdir güzel bir söz arıyorum sana yazabilmek için ama ne çare ben şair değilim. Sana tek söyleyebileceğim; SENİ SEVİYORUM. Mutlu yıllar göz bebeğim.