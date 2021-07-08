Sevgiliye doğum günü mesajı 2021! Sevgiliye romantik, aşk dolu uzun, kısa ve resimli, resimsiz doğum günü kutlama mesajı!

SEVGİLİYE ROMANTİK DOĞUM GÜNÜ MESAJLARI

-Senin ne kadar değerli olduğunu ifade etmek için doğru kelimeyi bulmak belki de dünyadaki en zor şey ama iyi ki varsın ve iyi ki doğdun. Doğum günün kutlu olsun nice mutlu güzel yıllara…

-Gönlümün meclisinde herkes konuşsun istemem, kimse müdahale etmesin aşka… Yer gök şahidimdir ki siyasi görüşüm yoktur senden başka… Doğum günün kutlu olsun bir tanem…