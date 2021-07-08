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    • Yaşam
    • 08.07.2021 13:36
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    • 08.07.2021 13:42
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    Sevgiliye doğum günü mesajı 2021! Sevgiliye romantik, aşk dolu uzun, kısa ve resimli, resimsiz doğum günü kutlama mesajı!

    Gündemde sıkça Sevgiliye doğum günü mesajı 2021 araştırması yapılıyor. Sevdiği kişiye unutulmaz bir doğum günü yaşatmak isteyen, aldığı hediyeye not eklemek ya da uzakta olan sevdiğine göndermek isteyenlerin araştırdığı Sevgiliye romantik, aşk dolu uzun ve kısa, resimli ve resimsiz doğum günü kutlama mesajını haberimizde derledik. Sosyal medyada da paylaşabileceğiniz sevgiliye romantik doğum günü mesajları, sözleri seçeneklerinden istediğinizi seçerek paylaşımınızı yapabilirsiniz.

    takvim.com.tr
    Sevgiliye doğum günü mesajı 2021!

    Sevgiliye doğum günü mesajı 2021! Sevgiliye romantik, aşk dolu uzun ve kısa, resimli ve resimsiz doğum günü kutlama mesajı sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Sevdiği insanın doğduğu gününü kutlamak, bunu özel mesajla ya da sosyal medya yoluyla paylaşmak isteyenler ya da hediye alarak içerisine not eklemek isteyenler sevgiliye doğum günü mesajlarını araştırmaya başladı. İşte en güzel sözler...

    SEVGİLİYE ROMANTİK DOĞUM GÜNÜ MESAJLARI

    -Senin ne kadar değerli olduğunu ifade etmek için doğru kelimeyi bulmak belki de dünyadaki en zor şey ama iyi ki varsın ve iyi ki doğdun. Doğum günün kutlu olsun nice mutlu güzel yıllara…

    -Gönlümün meclisinde herkes konuşsun istemem, kimse müdahale etmesin aşka… Yer gök şahidimdir ki siyasi görüşüm yoktur senden başka… Doğum günün kutlu olsun bir tanem…

    -Sen ruhuma cemre diye damlamadıktan sonra ben bu bedende neyleyim… Aşk da sen, hasret de sen, ben de sen… Nice nice yıllara güzel melek…

    -Doğduğun gün buIutIarı yırtarak, bir güneş gibi etrafına aydınIık saçarak girdin hayata. Hep sevgiyIe yaşa, nice yaşIara…

    -EIini kaIbine koy, gözIerini kapat, ruhumu sana gönderiyorum. Birazdan öpüIeceksin, yeni yaşın kutIu oIsun.

    -Pastandaki mumlara bakınca sensiz geçen yıllarıma kederleniyorum. Bundan sonra üfleyeceğin her mumda birlikte olmak dileğiyle… İyi ki doğdun bir tanem…

    -Günlerdir güzel bir söz arıyorum sana yazabilmek için ama ne çare ben şair değilim. Sana tek söyleyebileceğim; SENİ SEVİYORUM. Mutlu yıllar göz bebeğim.

        -Benim şiirlerim çay kokar, düşlerim sade sen… Demlikte nefesin, bardakta gamzen. İyi ki doğdun hayatımın aşkı bir tanem. Mutlu yıllara…

        -Kalbimi sana emanet etsem korur musun? Dilimin ucundaki cennet sevdamın sonundaki 'Ömrüm' olur musun? Sevgilim doğum günün kutlu olsun…

        -Kalp midir insana sev diyen yoksa yalnızlık mıdır körükleyen? Sahi nedir sevmek; bir muma ateş olmak mı, yoksa yanan ateşe dokunmak mı? Sevdiğim doğum günün kutlu olsun.

        -Bugün doğum günün oIduğu için farkIı ve özeI oIduğunu mu sanıyorsun sen? Oysa sen benim için sadece bugün değiI her gün farkIı ve özeIsin. İyi ki varsın.

        Doğum günleri, insanların hayatındaki en özel gün olurmuş. Benim için en özel günün senin doğum günün. Nice mutlu, güzel yıllara. Umarım sonsuza kadar her gün beraber oluruz.

        -Senin ne kadar değerli olduğunu ifade etmek için doğru kelimeyi bulmak belki de dünyadaki en zor şey ama iyi ki varsın ve iyi ki doğdun. Doğum günün kutlu olsun nice mutlu güzel yıllara…

        -Güneş kadar sıcak, kar tanesi kadar berrak, yağmur kadar saf ve Temiz bir ömür dileğiyle. Doğum Günün Kutlu Olsun.

        -Mutlu olmak için gülmeyi bekleme. Gülmek için yaratılmış gözlerde yaşlar niye. Doğum gününde mesaj yazdım sırf sen mutlu ol diye.

        -İyi ki doğdun ve benim oldun. Sen hayatıma değer katan biricik sevdiğimsin. Nice mutlu, birlikte senelere

        -Mutluyum çünkü yıllar önce bugün bir melek dünyaya gelmiş ve o melek benim prensesim olmuş. İyi ki doğmuşsun yaşama sevincim.

        -Seni tanımadan önce ben hiç yaşamamışım. Senin hayatıma girdiğin gün benim de doğum günüm. Birlikte nice yıllara sevgilim…

        -Bende senin yerin bambaşka, sende benim yerim ise bir muamma. Seni seviyorum, iyi ki doğdun.

        -Her adımımda, her nefesimde sen varsın. Birlikte 100. doğum gününü de kutlamak dileğiyle… İyi ki doğmuşsun canımın içi…

        -Seninle ruhumun tamamlandığını hissediyorum. İyi ki doğdun. Birlikte nice güzel yıllara ruh ikizim…
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        Haberler Yaşam Sevgiliye doğum günü mesajı 2021! Sevgiliye romantik, aşk dolu uzun, kısa ve resimli, resimsiz doğum günü kutlama mesajı!