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    • Yaşam
    • 08.07.2021 08:32
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    • 08.07.2021 08:32
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    Denizli'de bahçe duvarına çarpan aracın sürücüsü kaçtı

    Denizli'de dün akşam saatlerinde sürücüsünün kontrolünden çıkan bir araç, apartmanın bahçe duvarına çarparak durabildi. Kazada aracın sürücüsü ve beraberindekiler olay yerinden kaçtı.

    Denizli'de bahçe duvarına çarpan aracın sürücüsü kaçtı

    Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, bir apartmanın bahçe duvarına çarpan otomobilin sürücüsü ve beraberindekiler olay yerinden kaçtı. Bahçe duvarını yıkan otomobil, çekiciyle otoparka götürüldü.

    Olay, saat 23.00 sıralarında Karaman Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 20 AAU 809 plakalı otomobil, 1482 Sokak üzerindeki bir apartmanın bahçe duvarına çarptı.

    Kazanın ardından sürücü ve yanındaki 2 kişi olay yerini terk etti. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Bahçe duvarını yıkan otomobil, çekiciyle otoparka taşındı. Polis, aracın sürücüsü ve yanındakileri tespit etmek için çalışma başlattı.

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    Haberler Yaşam Denizli'de bahçe duvarına çarpan aracın sürücüsü kaçtı