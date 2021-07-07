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    • Yaşam
    • 08.07.2021 06:59
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    • 08.07.2021 06:59
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    Osmaniye Kadirli'de zihinsel engelli kişi yaylada kayboldu! Ekipler her yerde onu arıyor

    Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, yayla evinden çıkan ve bir daha geri dönmeyen zihinsel engelli Mustafa Tokgöz'ün (41) bulunması için çalışma başlatıldı.

    İHA
    Ekipler her yerde arıyor!

    Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, yayla evinden çıkan ve bir daha geri dönmeyen zihinsel engelli Mustafa Tokgöz'ün (41) bulunması için çalışma başlatıldı.

    İlçeye bağlı Karakütük köyünde oturan Mustafa Tokgöz, bir süre önce anne ve babasıyla Yoğunoluk köyündeki yayla evine geldi. Öğlen saatlerinde yayla evinden çıkan Tokgöz, bir daha geri dönmedi.

    Evin çevresini arayan anne ve baba, zihinsel engelli oğullarını bulamayınca durumu jandarmaya bildirdi. Bölgeye sevk edilen jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri, Tokgöz'ün bulunması için çalışma başlattı.

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    Allah bunların eline insanı düşürmesin
    Haberler Yaşam Osmaniye Kadirli'de zihinsel engelli kişi yaylada kayboldu! Ekipler her yerde onu arıyor