Toprak bereketleniyor Bursa kazanıyor

Büyükşehir Belediyesi'nin tarımda 2023 vizyonunu değerlendiren Başkan Alinur Aktaş , göreve geldikleri ilk günden beri katma değeri yüksek ürün üretimine katkı verdiklerini hatırlattı. Bursa 'yı özellikle üzümsü meyveler konusunda lider konuma getirmek amacıyla başlattıkları 'kaliteli ahududu yetiştiriciliği' ve 'yaban mersini yetiştiriciliği' projeleriyle çiftçilerin yüzünü güldürdüklerini dile getiren Aktaş, "Bugüne kadar 650 bin fidanı üreticimiz ile buluşturduk. 2021 yılı itibariyle aronya, böğürtlen gojiberry , çilek ve lavanta yetiştiriciliği projelerimizi de uygulamaya koyuyoruz. Üreticimize her yıl 1.5 milyon fide ve fidan desteği vereceğiz. Böylece 2023 sonu itibariyle 750 futbol sahası büyüklüğünde alanda 5 milyonu aşkın fide ve fidan kentimizin tarımına kazandırılmış olacak" dedi.Bursa tarımına kazandırılacak 5 milyon fidan için yapılacak 25 milyon liralık yatırımın yarısının Büyükşehir tarafından sübvanse edileceğini kaydeden Başkan Aktaş, kalan yarısının ise ürününe göre çiftçilerden hasattan hasada birkaç vade ile alınacağını vurguladı. 5000 dekarı aşkın alanda yapılacak ihracata uygun nitelikte 7500 ton yeni ürün üretiminin Bursa tarımına kazandırılacağını dile getiren Aktaş, "2023 yılı itibariyle sadece direkt ürün bazlı gelirler ile şehrimizin ve ülkemizin, tarım-gıda ekonomisine yıllık 250 milyon liralık katkı koyuyoruz. Fidanların verimli ömürlerinde ekonomimize toplamda 10 milyar liralık katkı koyuyoruz. Desteklerimiz ile oluşacak üretim alanlarının dolaylı gelir ve iş imkânları da göz önünde bulundurulduğunda tarım, gıda sanayi, işleme, ambalaj, gübre, yakıt, sarf malzemeleri, istihdam, tarım teknolojileri ve diğer ilgili sektörlerde, ilk 10 yılda yaklaşık 5 milyar, verimli ömürde ise yaklaşık 30 milyarlık bir ekonomik döngü ortaya çıkacağını öngörüyoruz. 1.600 ailenin daha aile işletmeciliği modeli içerisinde tarımsal üretime katkı koymasını sağlıyoruz" diye konuştu. Birçok hizmetin sanal ortama taşındığı dijitalleşen dünyada çiftçilere yönelik bazı hizmetleri de sanal ortama taşıdıklarını dile getiren Başkan Aktaş, çiftçilerin hizmete daha kolay erişimi için "Tarım A.Ş. Destek Sistemi (TDS)" adlı online platformu hayata geçirdiklerini söyledi. Bursa'nın 2019 yılı tarımsal ihracatının 287 milyon dolar, 2020 ihracatının ise 350 milyon dolar olduğunu hatırlattı: 1 milyar dolarlık bir ihracat hedefi koyuyoruz.kalkınma hedefiyle yüksek verimli hayvan ırklarının temini, kaliteli fide, fidan ve tohumluk dağıtımı, ekipman destekleri başta olmak üzere her alanda çiftçilerin yanında olan Büyükşehir Belediyesi, Tarım A.Ş. aracılığıyla çiftçi eğitimleri konusunda da önemli bir adım attı. "Kaliteli Ahududu Yetiştiriciliği Projesi" ve "Yaban Mersini Yetiştiriciliği Projesi" kapsamında bugüne kadar çiftçilere 650 bin adet fide ve fidan desteği sağlandı. Her yıl 1,5 milyon fide ve fidan desteği sağlamayı hedefleyen Tarım A.Ş, çiftçilerin eğitimi için de önemli bir projeyi başlattı.A.Ş., "Büyükşehir Çiftçi Akademisi" çatısı altında eğitim faaliyetlerine başladı. İlk aşamada fide ve fidan desteği alan tüm çiftçiler eğitimden geçiriliyor. Fidanın özellikleri, toprağın besin değerleri, doğru gübreleme ve ilaçlama gibi üretimin her alanında bilgilendirilen çiftçilere, eğitim sonunda katılım belgesi veriliyor. Önümüzdeki süreçte ise eğitimler, daha fidanlar dağıtılmadan yapılacak. Çiftçiler, önce eğitilecek, ardından da fidan desteği sağlanacak. Bursa Büyükşehir Belediyesi , dağıttığı çelik fidesi, ayva, ahududu ve yaban mersini fidanlarıyla ürün çeşitliliğini artırıp, çiftçinin katma değeri yüksek ürünlere yönelmesini hedefliyor.ahududu üretiminin yüzde 96'sını gerçekleştiren Bursa'nın bu alanda ihracata yönelmesini amaçlayan Büyükşehir Belediyesi, 'Kaliteli Ahududu Yetiştiriciliği Projesi'ni uygulamaya almıştı. Ahududu yetiştiricilerini eğitim için Bosna Hersek'e götüren Büyükşehir Belediyesi, aroması, dayanıklılığı ve lezzeti ile ihracata en uygun cins olan 'polka' cinci ahududunu ithal ederek, doku kültür laboratuvarlarında çoğaltarak üreticilere geçen yıl 31 bin adet, bu yıl ise 125 bin adet yüksek verimli polka cinsi ahududu fidanını dağıtmıştı. Çiftçilere verilen fidanların toplam maliyetinin yarısını üstlenen Büyükşehir Belediyesi, kalan kısmın yarısını ilk hasatta diğer yarısını da bir sonraki seneki hasattan sonra alarak çiftçileri hem sübvanse ediyor hem de finansman olarak da destekleniyor. İlk etapta 10 bin tona, daha sonra da 30 bin tona çıkarılması hedefleniyor. Bursa'nın otomotiv, ahşap sanayi, tekstil ve makine sanayinde olduğu gibi katma değeri yüksek tarımda da bir marka haline gelmesini amaçlayan belediye, çiftçiye olan desteğini hız kesmeden sürdürüyor. Bugüne kadar 100 binin üzerinde yaban mersini fidanını üreticiyle buluşturan Büyükşehir Belediyesi, 150 bin fidanı daha törenle çiftçilere teslim etti. Fidan bedellerinin yüzde 50'si Büyükşehir Belediyesi tarafından finanse edilirken, kalan yüzde 50'lik kısım ise 2 taksit halinde üreticiden temin edilecek.Keles Belediyesi ile yapılan protokol kapsamında hayata geçirilen projede 1'er dönümlük 6 seraya 126 bin adet çilek fidesi dağıtıldı. Özellikle kente çok fazla göç veren Orhaneli, Keles, Harmancık ve Büyükorhan'da göçün önüne geçmek amacıyla bölge ekonomisine değer katacak yatırımları devreye alan Büyükşehir Belediyesi, 9 mahallede 23 üreticiye 6 bin adet ayva fidanı dağıtırken, ayva üretiminde markalaşma hedefliyor.kırsal kalkınmanın sağlanması amacıyla kaliteli tohumluk temininden, yüksek verimli hayvan ırklarının çiftçilere dağıtılmasına, üretim kalitesinin artırılmasından ürünlere uluslararası pazar bulunmasına kadar her alanda çalışmalara imza atan Bursa Büyükşehir Belediyesi, çiftçileri değeri yüksek ürünlere yönlendiriyor. BlackBursa markasıyla siyah inciri tescilleyen belediye, Bursa'nın 14 Coğrafi İşaret Tescil Belgesi bulunan ürününü yeni ürünlerle artırmayı hedefliyor. Şu ana kadar Bursa Bıçağı, Bursa İpeği/ Bursa İpek İpliği, Bursa Siyah İnciri, Bursa Şeftalisi, Gemlik Atı, Gemlik Zeytini, Gürsu Deveci Armudu, Hasanağa Enginarı, İnegöl Köfte, İznik Çinisi, Karacabey Soğanı, Bursa Kestane Şekeri ve Orhangazi Gedelek Turşusu ve Mustafakemalpaşa tatlısı coğrafi işaret tescilli ürünler arasına girdi.kalkınmanın sağlanması hedefiyle Türkiye'ye örnek yatırımları Bursa'da hayata geçiren ve 2013'te hizmete açtığı Keles Süt Ürünleri Tesisiyle bölge çiftçisine can suyu olan Büyükşehir Belediyesi, bir taraftan çiftçinin ürününü değerlendirirken, diğer taraftan da Bursalıları sağlıklı gıda ile buluşturmaya devam ediyor. Orhaneli, Keles, Büyükorhan ve Harmancık ilçelerindeki kalkınma kooperatifleri ve birlikler vasıtasıyla 2020 yılı boyunca çiftçiden 4 milyon 300 bin litreden fazla süt alan BESAŞ, buna karşılık 11 milyon 94 bin TL ödeme yaptı. Kırsal kalkınma projesi kapsamında 2020'de dağıtılan genetiği değişmeden günümüze kadar gelmiş ve günümüz buğdayının atası kabul edilen siyez buğdayı tohumu da çiftçilere dağıtıldı. Çiftçilerin dönüm başına 250 kilogram ürün elde ettiği 34 tona yakın buğday, kilosu 2,5 liradan BESAŞ tarafından satın alındı. Türkiye'nin üçüncü, Bursa'nın ise en büyük ekmek fabrikası olma özelliğini taşıyan BESAŞ, 2020 yılında 69 milyon 594 bin 524 adet ekmeği Bursalılarla buluşturdu.