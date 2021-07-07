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    Size ve çocuklarınıza güzel bir anı: Kidstagram | 7 Temmuz 2021

    Takvim Gazetesi yazarı Lütfi Albayrak'ın Kidstagram isimli bugünkü köşesinde sizlerden gelen fotoğraflar yayınlandı. İşte 7 Temmuz 2021 tarihli Kidstagram köşesinden kareler...

    Lütfi Albayrak
    Size ve çocuklarınıza güzel bir anı: Kidstagram
    KIDSTAGRAM isimli köşemizde her gün çocuklarımızın fotoğrafı yer alıyor. Eğer siz de çocuğunuzun fotoğrafını bu köşede görmek istiyorsanız; eğlenceli bir fotoğrafını lutfi.albayrak@takvim.com.tr'ye anne adı, baba adı ve çocuklarınızın adını yazıp gönderin size ve çocuklarınıza güzel bir anı kalsın.

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    Tosuncuğun sorgusu bitti
    Haberler Yaşam Size ve çocuklarınıza güzel bir anı: Kidstagram | 7 Temmuz 2021