Size ve çocuklarınıza güzel bir anı: Kidstagram | 7 Temmuz 2021

KIDSTAGRAM isimli köşemizde her gün çocuklarımızın fotoğrafı yer alıyor. Eğer siz de çocuğunuzun fotoğrafını bu köşede görmek istiyorsanız; eğlenceli bir fotoğrafını lutfi.albayrak@takvim.com.tr'ye anne adı, baba adı ve çocuklarınızın adını yazıp gönderin size ve çocuklarınıza güzel bir anı kalsın.
Bu ülkenin Yiğit ve Yağız delikanlılara ihtiyacı varmış. Biz hazırız!
Hülya ile Enver Marsarnic'in kuzuları Yağız Barış ve Yiğit Enes
Benim adım Ecrinsu Hepinizi çok seviyorum
Havana ile Tekin Nogay'ın kızları Ecrinsu NOGAY
Gülmek bana çok yakışıyoy
Melike ile Ahmet Melih As'ın fıstıkları Melisa As
Yuppi süt zamanı
Dilara ile Ömer Genç'in yakışıklısı Seza Aslan
Bu ülkenin Yiğit ve Yağız delikanlılara ihtiyacı varmış. Biz hazırız!
Hülya ile Enver Marsarnic'in kuzuları Yağız Barış ve Yiğit Enes
Benim adım Ecrinsu Hepinizi çok seviyorum
Havana ile Tekin Nogay'ın kızları Ecrinsu NOGAY
Gülmek bana çok yakışıyoy
Melike ile Ahmet Melih As'ın fıstıkları Melisa As
Yuppi süt zamanı
Dilara ile Ömer Genç'in yakışıklısı Seza Aslan