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    • Yaşam
    • 08.07.2021 06:59
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    • 08.07.2021 06:59
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    Hatay'da korkunç son! 3 gündür aranıyordu ormanda ölü bulundu

    Hatay'ın Hassa ilçesinde 3 gündür haber alınamayan genç elektrik çarpması sonucu ormanda ölü bulundu. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

    İHA
    3 gündür aranıyordu! Ormanda bulundu

    Alınan bilgiye göre, 3 gün önce sabah saatlerinde hurda toplamak için evden ayrılan Engin Seyyar (31) eve dönmedi. Seyyar'dan tüm aramalarına rağmen haber alamayan yakınları yetkililerden yardım istedi.


    Jandarma, polis ve AFAD ekipleri, Seyyar'ın son görüldüğü bölgelerde arama çalışması başlattı. Engin Seyyar'ın annesi Yasemin Seyyar, oğlunun sabah saat 09.00 sıralarında evden çıktığını, bir daha dönmediğini ve hayatından endişe ettiğini söyledi.

    ÖLÜ OLARAK BULUNDU
    Seyyar, AFAD ve Jandarma Ekiplerinin bölgedeki arama çalışmaları sonucunda, ormanlık alanda ölü bulundu. Şahsın elektrik çarpması sonucu vefat ettiği öğrenildi. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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    Allah bunların eline insanı düşürmesin
    Haberler Yaşam Hatay'da korkunç son! 3 gündür aranıyordu ormanda ölü bulundu