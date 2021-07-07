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    • Yaşam
    • 07.07.2021 08:27
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    • 07.07.2021 08:28
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    İzmir'de feci kaza! Minibüs ile otomobil birbirine girdi: 1 kişi hayatını kaybetti

    İzmir'in Buca'da Yüksel B'nin kullandığı 35 APN 187 plakalı minibüs, Barış Mahallesi 366. Sokak ile Menderes Caddesi kesişiminde, Mehmet Altınışık idaresindeki 35 RV 113 plakalı otomobille çarpıştı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Altınışık, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

    Minibüs ile otomobil birbirine girdi: 1 ölü

    İzmir'in Buca ilçesinde minibüsün otomobille çarpışması sonucu bir kişi öldü.

    Alınan bilgiye göre, Yüksel B'nin kullandığı 35 APN 187 plakalı minibüs, Barış Mahallesi 366. Sokak ile Menderes Caddesi kesişiminde, Mehmet Altınışık idaresindeki 35 RV 113 plakalı otomobille çarpıştı.

    Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Kazada ağır yaralanan Altınışık, Buca Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesine, hafif yaralanan Yüksel B. ise Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Altınışık, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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    Haberler Yaşam İzmir'de feci kaza! Minibüs ile otomobil birbirine girdi: 1 kişi hayatını kaybetti