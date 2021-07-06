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    • 07.07.2021 06:46
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    HAVA DURUMU | Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı | 7 Temmuz İstanbul'da hava nasıl olacak?

    İstanbul'da Temmuz ayında etkili olan gök gürültülü sağanak yağışlar sonrası Meteoroloji Genel Müdürlüğünden peş peşe uyarılar gelmeye devam ediyor. Yapılan son değerlendirmelere göre, Batı Karadeniz (Sinop hariç) ile Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği bildirildi. İstanbul'da ise aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. İşte il il 7 Temmuz hava durumu raporu.

    takvim.com.tr
    Meteorolojiden o illere kuvvetli yağış uyarısı!

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara (Çanakkale hariç), Kuzey Ege'nin iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz (Sinop hariç), Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Batı Karadeniz (Sinop hariç) ile Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

    RÜZGAR
    Genellikle kuzey ve kuzeybatı, güneydoğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

    KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
    Yağışların; Batı Karadeniz (Sinop hariç) ile Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

    BÖLGELERİMİZDE HAVA NASIL OLACAK?
    MARMARA
    Parçalı yer yer çok bulutlu, Çanakkale dışında bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

    ÇANAKKALE °C, 36°C
    Parçalı yer yer çok bulutlu

    İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?
    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

    KIRKLARELİ °C, 30°C
    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

    KOCAELİ °C, 27°C
    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

    EGE
    Parçalı yer yer çok bulutlu, Kuzey Ege'nin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    İZMİR °C, 34°C
    Parçalı ve az bulutlu

    KÜTAHYA °C, 26°C
    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

    MANİSA °C, 36°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    MUĞLA °C, 33°C
    Az bulutlu

    AKDENİZ
    Az bulutlu, iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    ADANA °C, 34°C
    Parçalı ve az bulutlu

    ANTALYA °C, 35°C
    Az bulutlu

    HATAY °C, 32°C
    Parçalı ve az bulutlu

    ISPARTA °C, 31°C
    Parçalı ve az bulutlu

        İÇ ANADOLU
        Parçalı ve yer yer çok bulutlu, kuzeybatı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        ANKARA °C, 29°C
        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

        ÇANKIRI °C, 31°C
        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

        ESKİŞEHİR °C, 25°C
        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

        KONYA °C, 30°C
        Parçalı ve az bulutlu

        BATI KARADENİZ
        Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Sinop dışında) aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

        BOLU °C, 24°C
        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

        DÜZCE °C, 29°C
        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

        SİNOP °C, 27°C
        Parçalı bulutlu

        ZONGULDAK °C, 25°C
        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

        ORTA ve DOĞU KARADENİZ
        Parçalı ve yer yer çok bulutlu, iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        AMASYA °C, 33°C
        Parçalı bulutlu ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        BAYBURT °C, 28°C
        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        SAMSUN °C, 28°C
        Parçalı bulutlu

        TRABZON °C, 28°C
        Parçalı bulutlu

        DOĞU ANADOLU
        Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin çok bulutlu ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        ERZURUM °C, 24°C
        Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        KARS °C, 26°C
        Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        MALATYA °C, 34°C
        Parçalı bulutlu

        VAN °C, 27°C
        Az bulutlu

        GÜNEYDOĞU ANADOLU
        Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        ADIYAMAN °C, 36°C
        Az bulutlu ve açık

        DİYARBAKIR °C, 37°C
        Az bulutlu ve açık

        GAZİANTEP °C, 36°C
        Az bulutlu ve açık

        SİİRT °C, 36°C
        Az bulutlu ve açık

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        Haberler Güncel HAVA DURUMU | Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı | 7 Temmuz İstanbul'da hava nasıl olacak?