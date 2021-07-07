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    • 07.07.2021 09:06
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    • 07.07.2021 09:06
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    SON DAKİKA! FSM'de zincirleme trafik kazası! Saniye saniye kaydedildi

    Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün Ankara istikametinde dün yaşanan ve 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasının görüntüleri, araç kamerasına yansıdı.

    FSM'de zincirleme kaza! Saniye saniye kaydedildi

    Fatih Sultan Mehmet Köprü girişi Ankara istikametinde 4 aracın karıştığı zincirleme kaza araç kamerasına yansıdı. Kaza, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü girişi Ankara istikametinde dün öğlen saatlerinde meydana geldi. 34 ECP 459 plakalı kamyonet sürücüsü köprü girişine geldiğinden yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün kontrolünden çıkan kamyonet önünde seyreden otomobile çarptı. Ardından sol şeritten seyreden otomobile çarptıktan sonra başka bir otomobile de vurarak durabildi. Zincirleme kazada ölen ya da yaralanan olmazken 4 araçta hasar oluştu. Bu kaza anı ise araç kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

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