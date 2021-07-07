Bakan Koca COVİD-19 ile mücadelede son durumu değerlendirdi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, COVİD-19 ile mücadelede son durumu değerlendirdi. Kurban Bayramı için alınan ekstra bir tedbirin olmadığını söyledi. Şu bilgileri verdi:
Delta plus 3 kişide, 3 farklı ilde görüldü. Bunlardan biri İstanbul. Delta'da ise sayı 284'lere kadar çıktı.
Türkiye'ye toplam 35.5 milyon doz BioNTech aşısı geldi. Yarın 1.5 milyon doz daha gelecek. Elimizde 8 milyona yakın aşı bulunuyor, aşı sorunumuz bulunmuyor.
Uğur Şahin Hocamız bayramdan sonra Türkiye'ye gelecek.
Üçüncü doz aşıda yaşı 50'nin altına indirebiliriz. Yakında kritik görev almış kişilere de üçüncü dozu açacağız.
NOTLAR:
Dünya genelinde COVİD-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 4 milyonu geçti.
İsrail'de Delta varyantı nedeniyle Biontech aşısının koruma oranı yüzde 64'e geriledi.
Hindistan'da 2 bin 500 kişiye aşı yerine tuzlu su uygulandı.
Peru'da ortaya çıkan Lambda varyantı, 26 ülkeye yayıldı.
Delta plus 3 kişide, 3 farklı ilde görüldü. Bunlardan biri İstanbul. Delta'da ise sayı 284'lere kadar çıktı.
Türkiye'ye toplam 35.5 milyon doz BioNTech aşısı geldi. Yarın 1.5 milyon doz daha gelecek. Elimizde 8 milyona yakın aşı bulunuyor, aşı sorunumuz bulunmuyor.
Uğur Şahin Hocamız bayramdan sonra Türkiye'ye gelecek.
Üçüncü doz aşıda yaşı 50'nin altına indirebiliriz. Yakında kritik görev almış kişilere de üçüncü dozu açacağız.
NOTLAR:
Dünya genelinde COVİD-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 4 milyonu geçti.
İsrail'de Delta varyantı nedeniyle Biontech aşısının koruma oranı yüzde 64'e geriledi.
Hindistan'da 2 bin 500 kişiye aşı yerine tuzlu su uygulandı.
Peru'da ortaya çıkan Lambda varyantı, 26 ülkeye yayıldı.