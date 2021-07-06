Ankara'da meyve toplamaya gittiği ormanda kuyuya düşen 65 yaşındaki kadını itfaiye ekipleri kurtardı

Olay, akşam saatlerinde Ankara'nın Mamak ilçesi Ekin Mahallesi 1623'üncü Sokak'ta bulunan ormanlık alanda meydana geldi. 65 yaşındaki Emine A., meyve toplamak için gittiği ormanlık alanda dengesini kaybederek 15 metre derinliğindeki kuyuya düştü.
Uzun süre Emine A.'dan haber alamayan yakınları, çevrede arama çalışmalarına başladı.
65 YAŞINDAKİ KADIN KUYUDA BULUNDU
Emine A.'yı kuyuda bulan yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine emniyet, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 65 yaşındaki kadının uzun süre kuyuda kurtarılmayı beklediği belirtildi.