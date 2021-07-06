Ankara'da meyve toplamaya gittiği ormanda kuyuya düşen 65 yaşındaki kadını itfaiye ekipleri kurtardı

Emine A., sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla İbni Sina Hastanesine kaldırıldı. Emine A.'nın vücudunda ufak kırıklar olduğu belirtilirken, genel sağlık durumunun ise iyi olduğu aktarıldı.

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