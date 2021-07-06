Son dakika: Düzce’de şiddetli sağanak yağış, sele neden oldu

Düzce'de akşam saatlerinden itibaren etkisi artıran sağanak yağış, su baskınlarına neden oldu. Özellikle Çilimli, Cumayeri ve Akçakoca'da büyük hasara neden olan yağış sonucu dereler taştı, vatandaşlar zor anlar yaşadı.

ARAMA KURTARMA EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Yağmur nedeniyle ilçelerde sokaklar göle dönerken, derelerde taşkınlar meydana geldi. Çok sayıda evin su bastığı bölgelere AFAD, 112 Acil, itfaiye, UMKE ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi.



DERE YAKINDAKİ EVLER BOŞALTILIYOR

Taşkınların fazla olduğu bölgelerde derelere yakın olan evler ekipler tarafından tedbir amaçlı boşaltıldı. Yağışın devam ettiği bölgede ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

VALİ ATAY: İRTİBAT HALİNDEYİZ

Düzce'deki son durum hakkında açıklamalarda bulunan Düzce Valisi Cevdet Atay, sel felaketi nedeniyle mahsur kalan vatandaşlarla irtibat halinde olduklarını belirterek, "Selde mahsur kalan vatandaşlarımızla irtibat halindeyiz. Kurtarma çalışmaları için ekipleri acil olarak harekete geçti. Dere yataklarındaki evlerde yaşayan vatandaşlarımız, bu gece evlerinde kalmasın. Kent merkezinde oluşturulan misafirhanelerimiz var, Düzcelileri orada misafir edeceğiz" dedi.





