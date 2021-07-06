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    • Yaşam
    • 07.07.2021 00:39
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    • 07.07.2021 00:39
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    Son dakika: Düzce’de şiddetli sağanak yağış, sele neden oldu

    Düzce'de etkili olan şiddetli sağanak yağış, sele neden oldu. Çilimli, Cumayeri ve Akçakoca'da etkili olan yağışlar nedeniyle, dere kenarındaki evler tedbir amacıyla boşaltılıyor. Mahsur kalan vatandaşlar hakkında açıklamada bulunan Düzce Valisi Cevdet Atay, "Mahsur kalan vatandaşlarımızla irtibat halindeyiz. Dere yataklarında yaşayan vatandaşlarımız, bu gece evlerinde kalmasın" dedi.

    Düzce'yi sel vurdu!

    Düzce'de akşam saatlerinden itibaren etkisi artıran sağanak yağış, su baskınlarına neden oldu. Özellikle Çilimli, Cumayeri ve Akçakoca'da büyük hasara neden olan yağış sonucu dereler taştı, vatandaşlar zor anlar yaşadı.

    ARAMA KURTARMA EKİPLERİ SEVK EDİLDİ
    Yağmur nedeniyle ilçelerde sokaklar göle dönerken, derelerde taşkınlar meydana geldi. Çok sayıda evin su bastığı bölgelere AFAD, 112 Acil, itfaiye, UMKE ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

    DERE YAKINDAKİ EVLER BOŞALTILIYOR
    Taşkınların fazla olduğu bölgelerde derelere yakın olan evler ekipler tarafından tedbir amaçlı boşaltıldı. Yağışın devam ettiği bölgede ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

    VALİ ATAY: İRTİBAT HALİNDEYİZ
    Düzce'deki son durum hakkında açıklamalarda bulunan Düzce Valisi Cevdet Atay, sel felaketi nedeniyle mahsur kalan vatandaşlarla irtibat halinde olduklarını belirterek, "Selde mahsur kalan vatandaşlarımızla irtibat halindeyiz. Kurtarma çalışmaları için ekipleri acil olarak harekete geçti. Dere yataklarındaki evlerde yaşayan vatandaşlarımız, bu gece evlerinde kalmasın. Kent merkezinde oluşturulan misafirhanelerimiz var, Düzcelileri orada misafir edeceğiz" dedi.


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