5 yaşındaki kız çocuğunu taciz etmeye çalışan sapık mahalleli tarafından linç edildi! Baba hadım edilmesini istedi

Görüntülerde, M.Ö.'nün çocukla yürüdüğü, kolunu omzuna attığı ardından ara sokağa götürdüğü ve mahallelinin, şüphelinin peşinden koştuğu anlar yer aldı.

"DAR OLAN SOKAĞA KIZIMLA BİRLİTE GİRİP ÖPEREK TACİZ ETMİŞ"

5 yaşındaki kız çocuğunu öperek taciz eden 45 yaşındaki sapık, olayı fark eden mahalle sakinleri tarafından linç edilmekten polis sayesinde kurtuldu. Sapığın kız çocuğunu sokaktan götürdüğü anlar güvenlik kamerasına yansırken, kızının babası yaşında biri tarafından öpülerek taciz edildiğini söyleyen baba Birol Düş, "Ben çalışıyordum. Hanım telefon etti. Apar topar geldim. Geldiğimde polis, ambulans ve mahalleli buradaydı. Çocuğum aşağı oynamaya indiğinde yanına gelmiş ve onu elinden tutup aşağı doğru inmişler. Diğer çocuklar, bırak onu diye bağırınca, ben onu geri getireceğim demiş. Dar olan sokağa kızımla birlikte girip, öperek taciz etmiş. Komşular bağırmaya başlayınca bırakmış. Komşularımız linç etmeye kalkmış. Polis vatandaşın elinden zor almış. Şu anda akıbeti hakkında bir bilgiye sahip değiliz. Benim için önemli olan ne kadar ceza aldığı değil. Önemli olan, salınıp başka çocuklara benim çocuğuma yaptığını yapmamasıdır. Ancak yasalarımızın gevşekliğinden bunlar yaşanıyor" dedi.