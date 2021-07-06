Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 06.07.2021 13:17
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 06.07.2021 14:45
    ABONE OL

    5 yaşındaki kız çocuğunu taciz etmeye çalışan sapık mahalleli tarafından linç edildi! Baba hadım edilmesini istedi

    Bursa'da tanımadığı 5 yaşındaki kızı öperek taciz etmeye çalışan M.Ö. mahalleli tarafından tekme tokat dövüldü. Kolunu omzuna attığı çocukla yürüdüğü anlar iş yerinin güvenlik kamerasında kaydedilen M.Ö. polis ekiplerince gözaltına alındı. Baba Birol Düş ise sapığın hadım edilmesini istedi.

    DHA
    Küçük çocuk tacizcisini mahalleli eline geçirdi

    Olay, dün merkez Yıldırım ilçesi Beyazıt Mahallesi'nde meydana geldi. M.Ö., sokakta arkadaşlarıyla oyun oynayan 5 yaşındaki kız çocuğuyla bir süre sohbet edip, elini omzuna atarak, yürümeye başladı.

    İddiaya göre M.Ö., çocuğu kimsenin olmadığı yere götürerek, öpmeye çalıştı. Bu sırada çocuğun arkadaşları, götürüldüğü yere geldi.

    Çocuğun arkadaşlarını gören şüpheli, küçük kızı bıraktı. Çocuğun olayı ailesine anlatması üzerine mahalleli, şüpheliyi aramaya başladı.

        M.Ö.'yü sokakta yürürken yakalayan mahalleli, tekme tokat dövdü. M.Ö., kanlar içinde yerde kaldı.

        Tacize uğradığı öne sürülen çocuğun ailesinin sinir krizi geçirdiği anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gözaltına alınan M.Ö., tedavisinin ardından emniyete götürüldü.

            Öte yandan M.Ö.'nün çocukla birlikte yürüdüğü anlar, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

            Görüntülerde, M.Ö.'nün çocukla yürüdüğü, kolunu omzuna attığı ardından ara sokağa götürdüğü ve mahallelinin, şüphelinin peşinden koştuğu anlar yer aldı.

            "DAR OLAN SOKAĞA KIZIMLA BİRLİTE GİRİP ÖPEREK TACİZ ETMİŞ"
            5 yaşındaki kız çocuğunu öperek taciz eden 45 yaşındaki sapık, olayı fark eden mahalle sakinleri tarafından linç edilmekten polis sayesinde kurtuldu. Sapığın kız çocuğunu sokaktan götürdüğü anlar güvenlik kamerasına yansırken, kızının babası yaşında biri tarafından öpülerek taciz edildiğini söyleyen baba Birol Düş, "Ben çalışıyordum. Hanım telefon etti. Apar topar geldim. Geldiğimde polis, ambulans ve mahalleli buradaydı. Çocuğum aşağı oynamaya indiğinde yanına gelmiş ve onu elinden tutup aşağı doğru inmişler. Diğer çocuklar, bırak onu diye bağırınca, ben onu geri getireceğim demiş. Dar olan sokağa kızımla birlikte girip, öperek taciz etmiş. Komşular bağırmaya başlayınca bırakmış. Komşularımız linç etmeye kalkmış. Polis vatandaşın elinden zor almış. Şu anda akıbeti hakkında bir bilgiye sahip değiliz. Benim için önemli olan ne kadar ceza aldığı değil. Önemli olan, salınıp başka çocuklara benim çocuğuma yaptığını yapmamasıdır. Ancak yasalarımızın gevşekliğinden bunlar yaşanıyor" dedi.

            "HADIM EDİLMESİ GEREKİYOR"
            Bu gibi insanlara bu kadar basit cezalar verilmemesi gerektiğini belirten Birol Düş, "Bu kişilerin ya ömür boyu içeride tutulması, ya da hadım edilmesi gerekiyor. Bunlara bir çare bulunması lazım. Bu kişinin çalıştığı işten de çıkarılmasını istiyorum. Yazık günah değil mi? Bu savcıların, bu hakimlerin çocukları yok mu? Ağır cezalar getirilmesi gerekiyor" diye konuştu.

                "ÇOCUĞUMUZ GERİ GELDİĞİNDE AĞZINI YÜZÜNÜ SİLİYORDU"
                Olaya şahit olan teyze Tülay Yerlikaya, "Çocuklarımız oynuyordu. Aşağı indikten 2 dakika sonra bağrışmalarını duyduk. Yeğenimi elinden tutmuş götürüyordu. Biz koşuşturup yakalamaya çalıştık. Çocuğumuz geri geldiğinde ağzını, yüzünü siliyordu. Biz çocuklarımızı aşağı salamayacak mıyız? Kendisine bir de utanmadan, 'Ben ne yaptım. Bir şey yapmadım' diyor. Böyle bir terbiyesizlik yok. Çocuğu veya torunu yaşındaki çocuğa bunu nasıl yapar?

                Biz sokağa çocuğumuzu salamayacak mıyız? Artık insanlardan korkuyoruz. Çocuğumuzu kimsenin yanına gönderemiyoruz. Evden dışarı çıkamıyoruz. Bunun sonu yok mu? Bu kişilerin en ağır cezayı almasını istiyoruz. En ağır ceza verilsin ki, bir daha böyle bir şeyi yapmaya kimse cesaret edemesin. Çocuklarımız rahatça oynasın istiyoruz" şeklinde konuştu.
                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                Rus tasarımcıdan Türk zırhlı araçlarına övgü üzerine övgü
                Haberler Yaşam 5 yaşındaki kız çocuğunu taciz etmeye çalışan sapık mahalleli tarafından linç edildi! Baba hadım edilmesini istedi