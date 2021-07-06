Necm suresi Şira yıldızı önemi nedir? Sirius nedir? Sirius Güneş kavuşumu etkileri!

Sirius; ilk bakıldığında tek bir yıldız gibi görünse de aslında Sirius-A ve Sirius-B olarak adlandırılan iki adet yıldızdan oluşmaktadır. Türkçe de ismi Akyıldız'dır. Sirius çift yıldız sistemi, Güneş'e olan 8.5 ışık yılı uzaklıkla sistemimize en yakın sekiz yıldızdan ikisidir. Gökyüzünde en parlak yıldız olan Sirius-A'nın görünür kadiri -1.47'dir. Güneş sisteminden bakıldığında en parlak ikinci yıldızdan bile iki kat daha fazla parlaktır.

NECM SURESİ ŞİRA YILDIZI ÖNEMİ!

Sirius (Şi'ra) yıldızının Kuran'da geçmesinin önemli bir anlamı vardır. Sirius yıldızı görünür bakımından gökyüzündeki en parlak yıldız olup Canis Major Takımyıldızı'ndadır. Bize 8,6 ışık yılı uzaklıkta olan Sirius, Orion Takımyıldızı'nın yanında çıplak gözle rahatlıkla görülebilir.