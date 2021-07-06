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    • 07.07.2021 08:23
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    Necm suresi Şira yıldızı önemi nedir? Sirius nedir? Sirius Güneş kavuşumu etkileri!

    Sirius nedir? Sirius Güneş kavuşumu etkileri nelerdir? Necm suresi Şira yıldızı önemi gündemde araştırılan konular arasında bulunuyor. Yılda bir kez gerçekleştirilen ve gökyüzündeki gelişmeleri takip edenlerin heyecanla beklediği Sirius Güneş kavuşumu gerçekleşti. Gökyüzündeki en parlak yıldız olarak bilinen Sirius'un bu birleşmesinin ardından Sirius nedir sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Peki; Sirius Güneş kavuşumu etkileri nelerdir? Necm suresi Şira yıldızı önemi nedir?

    takvim.com.tr
    Sirius nedir? Sirius Güneş kavuşumu etkileri! Necm suresi Şira yıldızı önemi nedir?

    Sirius nedir? Sirius Güneş kavuşumu etkileri merak edilen konulardan birisi oldu. Gökyüzündeki en parlak yıldız olarak bilinen Sirius'un Güneş ile kavuşumunun ardından, Necm suresi Şira yıldızı da arama motorlarında sorgulanıyor. Senede bir defa gerçekleşen bu kavuşum yılın en şanslı günü olarak tanımlanıyor. Sirius (Şi'ra) yıldızının Kuran'da geçmesinin de önemli bir anlamı bulunuyor. İşte, Sirius Güneş kavuşumu hakkında merak edilen tüm bilgiler!

    SİRİUS GÜNEŞ KAVUŞUMU ETKİLERİ!

    Sirius; astrolojide güç, şans, mutluluk ve Tanrısal iradenin insanlar üzerindeki etkisini gösterir. 72 yılda 1° ilerleme yapar. Temmuz ayında meydana gelen Sirius Güneş kavuşumu yılda bir kez gerçekleşmektedir.

    Bugüne Sirian günü denilmektedir. Bu zamanda gelecek ile ilgili planlar yapmak, dua etmek, dilek dilemek için uygun zamanlardır. Kalıcı olmasını istediğiniz işlerinizi başlatmak için uygun bir zamandır. 6 Temmuz 2021 saat 08:09'da kavuşum açısı gerçekleşecektir. 5-6-7 Temmuz 2021 tarihleri arasında etkili olacak.

    SİRİUS NEDİR?

    Sirius sabit yıldızı; Alpha Canis Major takım yıldızında yer alır. Ezoterik öğretilerde genellikle köpek, kurt, çakal biçiminde simgelenmiştir. Yunan mitolojisinde avcı Orion'un köpeğidir. Mısır da ölüleri öteki aleme götüren Anubis'tir. Türk mitolojisinde göksel sarayın bekçisi Kurt Asena'dır. Roma mitolojisinde Roma şehrinin kurucuları Romelus ve Remus'u emziren ilahi kurttur.

    Sirius; farklı dillerde Sothis, Şira, Sirona, Serios, Kak-si-di, Huşi gibi adlarla telaffuz edilmiştir. Jüpiter ve Mars doğasında olan bu sabit yıldız; güneşten sonra en parlak ve çıplak gözle görülebilen bir sabit yıldızdır. Onur, zenginlik, liderlik, yardımseverlik, sadakat ve kendini bir misyona adamakla ilgilidir.

        Sirius; ilk bakıldığında tek bir yıldız gibi görünse de aslında Sirius-A ve Sirius-B olarak adlandırılan iki adet yıldızdan oluşmaktadır. Türkçe de ismi Akyıldız'dır. Sirius çift yıldız sistemi, Güneş'e olan 8.5 ışık yılı uzaklıkla sistemimize en yakın sekiz yıldızdan ikisidir. Gökyüzünde en parlak yıldız olan Sirius-A'nın görünür kadiri -1.47'dir. Güneş sisteminden bakıldığında en parlak ikinci yıldızdan bile iki kat daha fazla parlaktır.

        NECM SURESİ ŞİRA YILDIZI ÖNEMİ!

        Sirius (Şi'ra) yıldızının Kuran'da geçmesinin önemli bir anlamı vardır. Sirius yıldızı görünür bakımından gökyüzündeki en parlak yıldız olup Canis Major Takımyıldızı'ndadır. Bize 8,6 ışık yılı uzaklıkta olan Sirius, Orion Takımyıldızı'nın yanında çıplak gözle rahatlıkla görülebilir.

        Eski uygarlıklardan günümüze kadar bu yıldıza tapan kavimler mevcut. Kuran-ı Kerim'de yer alan ayette, bu yıldızın Rabbi'nin de Allah olduğu belirtilmektedir.

        53. sure olan Necm (Yıldız) suresinin 49. ayeti şu şekildedir:

        "ve muhakkak ki Şi'ra yıldızının Rabbi de O'dur."
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