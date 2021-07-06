Şanlıurfa'da hentbol oynamasına izin verilmemesine isyan ettiği videoyla tüm Türkiye'nin tanıdığı 13 yaşındaki Merve Akpınar artık çok mutlu

Şanlıurfalı 13 yaşındaki hentbolcu Merve Akpınar, Ankara'da ilk kez bir hentbol salonunda antrenman yaptıktan sonra duygularınıanlatmıştı. Haberin ardından birçok kurum, kuruluş ve kişi Merve'ye destek olmak için seferber oldu.



Toprak sahaya çizgiler çekerek hentbol oynayan Şanlıurfa Konuklu İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Merve Akpınar, "Çok mutluyum biraz da heyecanlıyım tabii. Bu kadar insanın beni böyle takip edeceğini ve duygu düşüncelerini söyleyeceğine hiç inanmazdım. Onlara karşı çok heyecanlıyım, telefonla dahi konuşamıyorum" dedi.