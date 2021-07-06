İstanbul'da akılalmaz dolandırıcılık! Ev sahibi olmak isterken başlarına gelmeyen kalmadı





"EN BÜYÜK MAĞDUR BENİM ZATEN"

Aydın "Biz mağdurlara; biraz bize zaman verin ya tapunuzu çözeceğiz, ya da dava ile bu işi çözeceğiz. Hep kapora topladık, yerleşenlerden 50- 60 bin lira kapora aldık, oturmayanlardan 10- 20 bin alıyorduk. O sitenin elektrik, su faturalarını ben ödedim, 650 bin lira iskanı ben ödedim bu benim cebimden çıktı. 1 milyon 200 bin lira komisyonum vardı o gitti, ekstra 600 bin lira cebimden para çıktı. 2 milyon lira gibi bir zararım var buradan, en büyük mağdur benim zaten" diye konuştu.