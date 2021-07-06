Cioman (Cihan Emre Erdoğan): Sabah bir uyandım 100 bin takipçim var!

Cioman, Bi' Başka'da, sosyal medya hesabının bir anda yükseldiğini belirterek "Askerden dönünce can sıkıntısından, bunalımdan çıkmak için 1-2 video çekeyim dedim. Sabah bir uyandım 100 bin takipçim var. Çok şaşırmıştım. Ama benim 700 bin takipçim varken bile çalışmaya devam ediyordum. Sonrasında işi bıraktım" dedi.
Cioman kimdir? Kendinden biraz bahseder misin?
1998 yılında Adana'da doğdum, ben 2 yaşındayken İstanbul'a geldik. Lisede okuldan atılınca Adana'ya döndüm. Adana'dan sonra askere gittim. Askerlik yaparken de sosyal medya kullanmaya başladım.
"SABAH BİR UYANDIM 100 BİN TAKİPÇİM VAR!"
Sosyal medyadaki sıçraman ne zaman oldu?
Hindistan'da bir TikToker çocuk vardı. Onun videolarını görüyordum, takip ediyordum. Nasıl yapılıyor diye merak ediyordum. Bir de askerden dönünce can sıkıntısından, bunalımdan çıkmak için 1-2 video çekeyim dedim. Sabah bir uyandım 100 bin takipçim var. Çok şaşırmıştım. Ama benim 700 bin takipçim varken bile çalışmaya devam ediyordum. Sonrasında işi bıraktım.
YouTube nasıl gidiyor?
Çok iyi gidiyor. Tepkiler de çok güzel. Birkaç ay önce 'YouTubecu' olacağım diyordum zaten :) Gerçekten de oldum.
"TİKTOK VİDEOLARIMI ÇEKMEK 3-4 SAATİMİ ALIYOR"
TikTok mu daha ağır basıyor, YouTube mu?
YouTube'a içerik çekerken gerçekten bir şeyleri başardığımı hissediyorum. Zamanını ayırıyorsun, 1-2 saat harcıyorsun. Gerçekten bir iş yaptığını hissediyorsun. TikTok'ta öyle değil. Ama benim bazı TikTok videolarımı çekmek de 3-4 saat sürüyor.