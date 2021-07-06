TEM'de kan donduran kaza! Taksi bariyerlere ok gibi saplandı: 2 ölü, 6 yaralı





Feci kaza, sabah saatlerinde TEM Otoyolu Sakarya geçişi Sapanca gişeleri mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametinde seyir halinde olan ve Sapanca Gişeleri kavşağında yol ayrımında kontrolden çıkan 45 yaşındaki Fatih Kılıç idaresindeki 71 T 0337 plakalı hafif ticari taksi bariyerlere çarptı. Aracın bariyerlere ok gibi saplandığı kazada olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.