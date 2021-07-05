Van Erciş'te ekmek hamuruyla top gibi oynayan gençler büyük tepki çekmişti! Fırın sahibinden infial yaratan görüntü hakkında açıklama!

Bu olayın işe almamamızla alakasının olduğunu düşünerek, bunun fırınımıza yönelik bir kumpas olduğunu düşünmekteyiz. Yapılanların kabul edilebilir hiçbir yönü yoktur. Örf ve adetlerimizde ekmeğe saygı baştadır. Yapılanlar, kendini bilmez 2 genç tarafından düşüncesizce yapılmış bir davranıştır" diye konuştu.