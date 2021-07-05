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    • Yaşam
    • 05.07.2021 11:44
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    • 05.07.2021 11:44
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    Gebze'de çöp ev görenleri şaşkına çevirdi! Evden tam 5 kamyon çöp çıkarıldı

    Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki bir evden 5 kamyon dolusu çöp çıkarıldı. Yaklaşık 6 saat süren temizlik çalışmasının sonrasında ev, mülk sahibi D.Y.’ye teslim edildi.

    Çöp ev görenleri şaşkına çevirdi!

    Sultan Orhan Mahallesi'nde D.Y.'nin, kızı H.A. ve 3 torununa yaşaması için verdiği evde, çöp biriktirildiği bilgisi üzerine Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, incelemede bulundu.



    Zabıta memurlarının incelemesinin ardından Gebze Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, çöp biriktirilen evde temizlik çalışması yaptı.



    5 kamyon çöp çıkarılan evde, ilaçlama yapıldı.



    Yaklaşık 6 saat süren temizlik çalışmasının sonrasında ev, mülk sahibi D.Y.'ye teslim edildi.

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    Haberler Yaşam Gebze'de çöp ev görenleri şaşkına çevirdi! Evden tam 5 kamyon çöp çıkarıldı