Sultan Orhan Mahallesi'nde D.Y.'nin, kızı H.A. ve 3 torununa yaşaması için verdiği evde, çöp biriktirildiği bilgisi üzerine Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, incelemede bulundu.
Zabıta memurlarının incelemesinin ardından Gebze Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, çöp biriktirilen evde temizlik çalışması yaptı.
5 kamyon çöp çıkarılan evde, ilaçlama yapıldı.
Yaklaşık 6 saat süren temizlik çalışmasının sonrasında ev, mülk sahibi D.Y.'ye teslim edildi.
- Yaşam
- 05.07.2021 11:44
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- Son Güncelleme:
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- 05.07.2021 11:44
Gebze'de çöp ev görenleri şaşkına çevirdi! Evden tam 5 kamyon çöp çıkarıldı
Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki bir evden 5 kamyon dolusu çöp çıkarıldı. Yaklaşık 6 saat süren temizlik çalışmasının sonrasında ev, mülk sahibi D.Y.’ye teslim edildi.
Sultan Orhan Mahallesi'nde D.Y.'nin, kızı H.A. ve 3 torununa yaşaması için verdiği evde, çöp biriktirildiği bilgisi üzerine Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, incelemede bulundu.