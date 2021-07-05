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    • Yaşam
    • 06.07.2021 01:24
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    • 06.07.2021 01:24
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    Öfkeli kadın eşki nişanlısını göğsünden bıçakladı

    Kayseri'nin Talas ilçesinde bir kadın, eski nişanlısı olduğu öğrenilen şahsı göğsünden bıçaklayarak ağır yaraladı. Kadın gözaltına alınırken talihsiz adam hastaneye kaldırıldı.

    İHA
    Öfkeli kadın eşki nişanlısını göğsünden bıçakladı

    Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Turgut Özal Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, iddiaya göre B.T. ile eski nişanlısı olduğu öğrenilen Alper Y. (40) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle B.T., Alper Y.'yi göğüsünden bıçaklayarak yaraladı.

    DURUMU AĞIR

    Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri olayın şüphelisi olarak B.T.yi gözaltına alırken sağlık ekipleri de yaralı Alper Y.'yi ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesine kaldırdı. Burada tedavi altına alınan Alper Y.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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