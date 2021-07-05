Genç kadın dehşeti yaşadı! Evine giren tacizciden kaçarak kurtuldu

Yalova'da yaşayan Meral Gülseven isimli vatandaş dehşet dolu anlar yaşadı.
TACİZCİ EVE GİRDİ
Altınova ilçesine bağlı Kaytazdere beldesindeki bir sitede oturan Meral Gülseven'in evine, sabah saat 05.40 sıralarında şüpheli F.Y. girdi. Alt kattaki balkonda bulunan saçaklardan tırmanarak 2'nci katın teras kapısından içeri giren F.Y.'yi fark eden Gülseven, panik ve korku içerisinde evden koşarak kaçtı.
Komşularına sığınan Gülseven, durumu kolluk kuvvetlerine bildirdi. Bu sırada komşularının yakalamak istediği şüpheli evden çıkarak kaçtı.
GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI
Şüphelinin, eve girdiği anlar ise güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi. Görüntülerde alt kattaki balkonun gölgeliğine tutunarak tırmanan F.Y.'nin 2'nci kattaki balkon kapısından eve girdiği görülüyor.
Daha sonra da Gülseven'in komşularından kurtulmak isteyen şüphelinin 2'nci kat balkonundan çim alana atlayarak kaçtığı kameralara yansıdı.
"KENDİSİNİ DAHA ÖNCE PİZZACI OLARAK TANITTI"
Daha önce de şüpheli tarafından 2 kez rahatsız edildiğini belirten Gülseven, şikayetçi oldu. Gülseven, şüphelinin daha önce 2 kez daha evine gelerek kendisini rahatsız ettiğini vurguladı.