Genç kadın dehşeti yaşadı! Evine giren tacizciden kaçarak kurtuldu

"ÇOCUĞUM EVDE OLSAYDI KAÇAMAZDIM VE YÜZLEŞMEK ZORUNDA KALIRDIM"

Meral Gülseven, beraber yaşadığı 2,5 yaşındaki erkek çocuğunun boşandığı eşinin yanında olduğunu ifade ederek, "Şahsın yakalanmasını istiyorum. Yakalanması için illa benim ölmem mi gerekiyor. Bu kişi o kadar umursamaz o kadar rahat bir şekilde evime girebileceğini hiç düşünemedim. Ben evde tektim ama o an 2,5 yaşındaki oğlum da evde olabilirdi. Çünkü oğlumun odasından evimin içine girdi. Ben o an tek başıma olduğum için kaçabildim ama oğlum da evde olsaydı ben bu adamla yüzleşecektim. Oğluma ve bana zarar verebilirdi. Tek başıma olduğum halde yüzleşseydim taciz edebilirdi tecavüz edebilirdi ya da darp edebilirdi. Bu şahsın amacı hırsızlık değildi. Tutuklanmasını istiyorum" ifadelerini kullandı.

Jandarma ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.