Jigolo çetesinden çıplak vurgun! Fotoğraf isteyip tehdit ettiler

Jigolo yapma vaadiyle 100 bine yakın kişiyi dolandıran, bazı mağdurlara şantaj yapan ve İstanbul Siber Polisleri'nin operasyonuyla çökertilen çetenin bir internet kafede çalışanı olan 22 yaşındaki mağduru E.A., yakın bir arkadaşının "Çok para kazanırsın" tavsiyesi üzerine çetenin açtığı internet sitesine girdiğini ve o arkadaşının da çete üyesi olduğunu öğrendiğini anlattı.



"DAHA İLK AN 1000 TL YATIRDIM"

Sabah'ın haberine göre Mağdur E.A. yaşadıklarını şu sözlerle anlattı: Bin lira para yatırarak internet sitelerine üye oldum. Önce kişisel bilgilerimi aldılar. Daha sonra benden özel fotoğraflar yollamamı istediler.