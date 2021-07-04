HAVA DURUMU | Meteoroloji İstanbul için saat verdi! Gök gürültülü sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu Sakarya il geneli ile İstanbul ve Kocaeli'nin güney ilçelerinin; Batı Karadeniz, Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinin yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Sıcaklıkların iç kesimlerde mevsim normallerinin 1-3 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta, yurdun doğusunda güneybatılı yönlerden orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA

Az bulutlu, zamanla parçalı, yer yer çok bulutlu, Sakarya il genelinin aralıklı, Kocaeli ve İstanbul'un güney kesimlerinin kısa süreli-yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE °C, 35°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu güney kesimleri kısa süreli-yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 32°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

KOCAELİ °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu güney kesimleri kısa süreli-yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı