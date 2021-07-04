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    • 05.07.2021 06:48
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    • 05.07.2021 06:48
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    HAVA DURUMU | Meteoroloji İstanbul için saat verdi! Gök gürültülü sağanak uyarısı

    Meteoroloji Genel Müdürlüğünden hava durumuyla ilgili son dakika uyarıları gelmeye devam ediyor. Yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu Sakarya il geneli ile İstanbul ve Kocaeli'nin güney ilçelerinin; Batı Karadeniz, Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinin yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Peki, İstanbul, Ankara ve İzmir'de bugün hava nasıl olacak? İşte il il 5 Temmuz hava durumu raporu.

    takvim.com.tr
    Meteoroloji İstanbul için saat verdi!

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu Sakarya il geneli ile İstanbul ve Kocaeli'nin güney ilçelerinin; Batı Karadeniz, Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinin yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    HAVA SICAKLIĞI: Sıcaklıkların iç kesimlerde mevsim normallerinin 1-3 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

    RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta, yurdun doğusunda güneybatılı yönlerden orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

    BÖLGELERİMİZDE HAVA NASIL OLACAK?
    MARMARA
    Az bulutlu, zamanla parçalı, yer yer çok bulutlu, Sakarya il genelinin aralıklı, Kocaeli ve İstanbul'un güney kesimlerinin kısa süreli-yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    ÇANAKKALE °C, 35°C
    Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

    İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?
    Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu güney kesimleri kısa süreli-yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    KIRKLARELİ °C, 32°C
    Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

    KOCAELİ °C, 30°C
    Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu güney kesimleri kısa süreli-yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    EGE
    Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    İZMİR °C, 33°C
    Parçalı ve az bulutlu

    KÜTAHYA °C, 27°C
    Parçalı ve az bulutlu

    MANİSA °C, 35°C
    Az bulutlu

    MUĞLA °C, 33°C
    Az bulutlu

    AKDENİZ
    Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    ADANA °C, 33°C
    Parçalı ve az bulutlu

    ANTALYA °C, 35°C
    Az bulutlu ve açık

    HATAY °C, 31°C
    Parçalı ve az bulutlu

    ISPARTA °C, 29°C
    Az bulutlu

    İÇ ANADOLU
    Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Sivas ili ile Yozgat'ın kuzey çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    ANKARA °C, 27°C
    Parçalı, kuzey çevreleri yer yer çok bulutlu

    ESKİŞEHİR °C, 27°C
    Parçalı ve az bulutlu

    KONYA °C, 29°C
    Parçalı ve az bulutlu

    SİVAS °C, 27°C
    Parçalı ve az bulutlu

    BATI KARADENİZ
    Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    BOLU °C, 22°C
    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklarla yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    DÜZCE °C, 28°C
    Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri aralıklarla yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    SİNOP °C, 28°C
    Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    ZONGULDAK °C, 26°C
    Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri aralıklarla yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ORTA ve DOĞU KARADENİZ
        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        AMASYA °C, 30°C
        Parçalı bulutlu

        BAYBURT °C, 29°C
        Parçalı bulutlu

        SAMSUN °C, 28°C
        Parçalı bulutlu

        TRABZON °C, 27°C
        Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        DOĞU ANADOLU
        Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

        ERZURUM °C, 29°C
        Parçalı bulutlu

        KARS °C, 30°C
        Parçalı ve az bulutlu

        MALATYA °C, 31°C
        Parçalı ve az bulutlu

        VAN °C, 27°C
        Az bulutlu

        GÜNEYDOĞU ANADOLU
        Az bulutlu ve açık, batı kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

        ADIYAMAN °C, 34°C
        Parçalı ve az bulutlu

        DİYARBAKIR °C, 36°C
        Az bulutlu ve açık

        GAZİANTEP °C, 33°C
        Parçalı ve az bulutlu

        SİİRT °C, 34°C
        Az bulutlu ve açık

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        Haberler Güncel HAVA DURUMU | Meteoroloji İstanbul için saat verdi! Gök gürültülü sağanak uyarısı