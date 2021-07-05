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    • Yaşam
    • 05.07.2021 09:54
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    • 05.07.2021 09:54
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    Eminönü'nde esnaf kavgası! Ortalık savaş alanına döndü

    Eminönü'nde bulunan bir handa esnaflar arasında çıkan kavga saniye saniye cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Kavga nedeniyle ortalık bir anda karışırken, taraflardan birinin diğerlerine demir direkle saldırdığı görüldü.

    Eminönü'nde esnaf kavgası! Ortalık savaş alanına döndü

    Eminönü'nde bir handa, ortalığın savaş alanına döndüğü, iki grup esnaf arasındaki kavga cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Olay, geçtiğimiz cuma günü öğleden sonra Rıza Paşa Han'da meydana geldi. Aynı bölgede iş yapan iki grup esnaf arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tarafların birbirlerine küfür etmesiyle sözlü tartışma kavgaya döndü.

    Ortalığın savaş alanına döndüğü yumruklu kavga handaki cansız mankenler yerlere düştü. Kavga edenlerden birinin cansız mankenlerin konulduğu demir direkle saldırdığı görüldü. Kalabalık iki grubun handaki kavgası sokağa taştı. Yoğunluğun yaşandığı sokaktan geçenler kavga nedeniyle zor anlar yaşadı. Kavga çevredekilerin araya girmesiyle sona erdi. Kavgada tüm yaşananlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

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