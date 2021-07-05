İstanbul’da sağanak yağış vatandaşlara zor anlar yaşattı! Yollar göle dönerken kafeleri su bastı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul'da yağmur etkili olmaya başladı. Yaz mevsiminin ortalarında aniden başlayan yağışlar hayatı olumsuz yönde etkiliyor.
Sabah'ın aktardığına göre, İstanbul'da öğleden sonra başlayan sağnak yağış nedeniyle Üsküdar ve Kağıthane başta olmak üzere su baskınları yaşandı. Kağıthane tarafında etkili olmaya başlayan yağmur vatandaşlara zor anlar yaşattı. Bazı vatandaşlar hazırlıksız yakalanırken, bazıları da saçak altlarına saklandı. Adeta göle dönen yollarda sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.
BİR BUÇUK METRELİK DALGA TUSUNAMİ ETKİSİ YARATTI
Üsküdar'da yağan sağnak yağış nedeniyle deniz ile kara adeta birleşti. Aniden tusunami gibi gelen bir buçuk metrelik dalga ile kıyıdaki kafeler su içinde kaldı. İstanbul'un bir çok ilçesinde de kısa süreli Gök gürültülü sağnak yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluşurken, trafik yoğunluğu yaşandı.