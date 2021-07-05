İstanbul’da sağanak yağış vatandaşlara zor anlar yaşattı! Yollar göle dönerken kafeleri su bastı

Üsküdar'da yağan sağnak yağış nedeniyle deniz ile kara adeta birleşti. Aniden tusunami gibi gelen bir buçuk metrelik dalga ile kıyıdaki kafeler su içinde kaldı. İstanbul'un bir çok ilçesinde de kısa süreli Gök gürültülü sağnak yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluşurken, trafik yoğunluğu yaşandı.