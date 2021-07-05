Güneydoğu'daki camilerde çocuk sesi yankılanıyor: Öğrenci sayısının bu yıl 100 bine ulaşmasını temenni ediyoruz

Halid Bin Velid Camisi İmamı Musa Doğrusever, geçen yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hasret kaldıkları çocuklara bu yıl kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Kentte tüm cami ve Kur'an kurslarında eğitimlerin başladığını dile getiren Doğrusever, "09.00-12.00 ve 13.00-16.00 saatleri arasında erkek ve kızlara yönelik kurslarımız başladı. Geçen yıl salgından dolayı camilerimiz çocuklarımıza hasret kalmıştı ama bu yıl kursların açılmasıyla camilerimiz çocuk sesine tekrar kavuşmuş oldu." şeklinde konuştu.

Kurslarda temel din bilgiler ve ibadet ile ilgili de eğitim verileceğini anlatan Doğrusever, çocukları camiye beklediklerini ifade etti.