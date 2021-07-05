Güneydoğu'daki camilerde çocuk sesi yankılanıyor: Öğrenci sayısının bu yıl 100 bine ulaşmasını temenni ediyoruz

Diyanet İşleri Başkanlığınca alınan karar ile yaz Kur'an kurslarında yüz yüze eğitim başladı.
"Evde, İşte, Camide İster Çevrim içi İster Yüz yüze" sloganıyla bugün başlayan kurslar, 20 Ağustos'a kadar sürecek.
Diyarbakır'da İslam'ın 5. Harem-i Şerif'i kabul edilen Ulu Cami'deki kursa katılan çocuklar Kur'an-ı Kerim okumayı öğrenecek olmanın mutluluğunu yaşıyor.
"CAMİLERDE MELEKLER VAR, ÇOCUKLAR BİRER MELEK"
İl Müftüsü Yavuz Selim Karabayır hasretle bekledikleri bu mutlu güne kavuştuklarını belirterek, bu yaz okunacak Kur'an-ı Kerim hürmetine salgının sona ermesini dilediklerini söyledi.
Diyarbakır'da çocukları camilere beklediklerini ifade eden Karabayır, "Camilerde melekler var. Çocuklar birer melek. Onlar gelip Kur'an-ı Kerim okuyacaklar. Onlara eğitimler vereceğiz." dedi.
ÖĞRENCİ SAYISINDA YÜZDE 50'YE YAKIN ARTIŞ BEKLENİYOR
"2 yıl önce yaz Kur'an kurslarında 70 bin olan öğrenci sayısının bu yıl 100 bine ulaşmasını temenni ediyoruz." diyen Karabayır, bu yıl camilerde Kur'an eğitiminin yanı sıra sosyal aktivitelerin de yapılacağını aktardı.