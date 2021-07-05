Gurbetçi vatandaşa hırsızlık şoku! Lüks aracından elektronik sistemin orta konsolu çalındı

Olay, iki gün önce Beykoz'da 06.00 sıralarında meydana geldi. Almanya'dan 2 hafta önce Türkiye'ye dönen Bilal Keskin, akşam saatlerinde otomobilini evinin önüne park etti.
Sabah kalktığında aracının camının kırık olduğunu ve orta konsolunun çalındığını gören Keskin büyük şok yaşadı. Keskin güvenlik kameralarını incelediğinde hırsızların çaldığı malzemeler ile birlikte araca binerek sokaktan ayrıldıklarını gördü. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Yaklaşık 60 bin lira zararı olduğunu söyleyen Bilal Keskin şüphelilerden şikayetçi oldu.
"ARABADAKİ ŞOFÖR İLE BERABER 3 KİŞİLER"
Bilal Keskin, "Bulunmuş olduğumuz muhitte bu ilk defa yaşanan bir olay değil. Aracımız içinde bir hırsızlık vakası gerçekleşti. Aracın orta torpido gözündeki özellikleri alındı.