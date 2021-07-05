Gurbetçi vatandaşa hırsızlık şoku! Lüks aracından elektronik sistemin orta konsolu çalındı

Orada konakladık. Arabamız daha tenha bir yerdeydi. Bir şey olmadı, geliyorsunuz kendi evinizin önünde bu soygunu kendi ülkenizde yaşayınca insanın gururu inciniyor, mağdur oluyor. Bundan ötürü çok üzgünüz. İnşallah kısa zamanda bulunur." diye konuştu.