Köftecideki küfür kavgası kanlı bitti: 1 ağır yaralı

Olay, 00.30 sularında Malatya'nın Battalgazi ilçesi Orduzu Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Mişmiş Park Fuar Alanı'nda faaliyet gösteren bir köftecide part time çalışan M.T. gündüz saatlerinde işletmeye gelen bir gruba 'küfürlü konuşmayın' uyarısında bulundu. Bunun üzerine M.T. ile grup arasında tartışma yaşanırken, olay büyümeden grup bölgeden ayrıldı.