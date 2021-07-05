Nasife Canbolat: Bu yaz saçlarda hareketli ve renkli tasarımları göreceğiz

Asıl mesleği Kuaförlük olan Nasife Canbolat, aynı zamanda moda danışmanı, gezgin ve influencer olarak da tanınmaktadır. Instagramda 1 milyonu aşkın takipçisi bulunan bir hesabı olan Canbolat, aynı zamanda bir iş insanı olarak da biliniyor. Almanya'da yaşayan ve çalışan Nasife Canbolat bu yazın saç tasarımları hakkında dünyadaki trendleri paylaştı.

"Bu yaz pandemi kısıtlamalarından bunalan kadınların saçlarında bol bol renk ve hareket göreceğiz. Hatta perçemler dahi renklenecek. Ombreler ve dalgalı saçlar yaza damgasını vuracak. Kadınlar saçlarıyla birlikte yazın girdikleri ortamları da renklendirecekler. Daha marjinal renklere cesaret edemeyenler için röfle ve balyaj, popülaritesini koruyan uygulamalar olarak alternatif sunacak." diyen Nasife Canbolat, yaz saçlarına ilişkin tüyolarını paylaştı.

Kadınların saçlarını bu virüsün neden olduğu kapanma süreçlerinde ihmal etmek zorunda kaldığını da söyleyen Nasife Canbolat, evde hazırlanabilecek bakım kürleri ile bir nebze olsun rahatlanabileceğini ifade etti. Bu bakım kürleri ile ilgili olarak da ünlü kozmetik markalarının saç bakım maskelerini önerdi.

ARGAN YAĞI, ÇAM YAĞI VE TEREBENTİN İLE SAÇLARINIZI CANLANDIRABİLİRSİNİZ

Nasife Canbolat, "Saç bakım ürünleri elbette son zamanlarda oldukça kaliteli ve etkili neticeler veriyor. Ama evde sadece kendi şampuanınıza ekleyeceğiniz argan yağı, çam yağı ve terebentin ile saçlarınızı canlandırabilirsiniz. Bu yağlar yıkama esnasında saç diplerinizden girerek saç köklerini besleyecektir. Saçlarınızın hem sağlıklı uzaması hem de canlı bir görünüme kavuşması için yapmanız gereken şey bu kadar basit. Ama sadece dışardan beslemek yeterli gelmeyebilir. Özellikle ilerleyen yaşlarda kadınların çinko ihtiyacı artar. Bunu da gıda takviyeleri ile tamamlamalısınız. Yoksa koparak dökülmeler ve cansız saçlarla baş başa kalırsınız." şeklindeki sözleriyle, kadınların evde kendi yapabilecekleri basit bakım uygulamaları hakkında çok önemli bilgiler verdi.