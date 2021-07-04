Kidstagram: Size ve çocuklarınıza güzel bir anı | 4 Temmuz 2021

KIDSTAGRAM isimli köşemizde her gün çocuklarımızın fotoğrafı yer alıyor. Eğer siz de çocuğunuzun fotoğrafını bu köşede görmek istiyorsanız; Eğlenceli bir fotoğrafını lutfi.albayrak@takvim.com.tr'ye anne adı, baba adı ve çocuklarınızın adını yazıp gönderin size ve çocuklarınıza güzel bir anı kalsın.

Nuran Bayram Arlı ile Mehmet Arlı'nın afacanı Mehmet Efe Arlı



Melek ile Yusuf Tank çiftinin çocukları Özgür Ömür



Ebru ile Levent Kule'nin yakışıklıları Muhteşem



Meltem ile Mustafa Demir'in fıstıkları Alin Demir

