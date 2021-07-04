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    Canan Perdalı, 2010 yılında kanserle tanıştı! Amansız hastalığı 11 yılda tam 9 kez yenilgiye uğrattı

    Canan Perdalı, 2010 yılında kanserle tanıştı! Amansız hastalığı 11 yılda tam 9 kez yenilgiye uğrattı. Gülümsemesi ve umut dolu sözleri herkesi duygulandırdı...

    Kansersava

    Antalyalı Canan Perdalı (44), liseyi bitirdi. Lisans eğitiminin ardından Yeni Zelanda'ya gitti. Henüz 33 yaşındayken meme kanseri olduğunu öğrendi. Hemen Türkiye'ye geldi. Yapılan incelemede hastalığın dördüncü evrede olduğunu, akciğer ve kemiğe sıçradığı belirlendi. Ameliyat, kemoterapi ve radyoterapi ile hastalığı yendi.

    ASLA PES ETMEDİ
    Ancak     kanser, 2 yıl sonra nüksetti. Pes etmeyen Perdalı, yeniden iyileşti. 2019'da hastalık, 5. defa bu kez yumurtalıklarında kendini gösterdi. Bir kez daha yendiği kanserin, üç ay önce kafatasına sıçradığı belirlendi!

    Dokuzuncu kez savaştığı kanseri, bir kez daha yenmenin mutluluğunu yaşayan Perdalı, "Hastalığa değil hayata odaklandım. Dostlarım ve ailemin de çok destek oldu" dedi.

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    Haberler Yaşam Canan Perdalı, 2010 yılında kanserle tanıştı! Amansız hastalığı 11 yılda tam 9 kez yenilgiye uğrattı