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    • Yaşam
    • 04.07.2021 05:49
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    • 04.07.2021 05:49
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    Adana'da hareketli gece! Silahlar patladı: 4 yaralı

    Adana'da aralarında daha önceden husumet bulunduğu öğrenilen aileler arasında çıkan silahlı kavgada, 2'si kadın toplam 4 kişi yaralandı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

    Adana'da hareketli gece! Silahlar patladı: 4 yaralı

    Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde husumetli aileler arasında çıkan silahlı kavgada 2'si kadın 4 kişi yaralandı.

    Alınan bilgiye göre, Yavuzlar Mahallesi'nde iki aile fertleri arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

    Tabanca ve pompalı tüfeğin kullandığı kavgada 2'si kadın 4 kişi yaralandı.

    Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

    Olay yerinde çok sayıda boş kovan bulundu.

    Bölgede güvenlik önlemi alan polis ekiplerinin kavgaya karışanların yakalanması için çalışmaları sürüyor.

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