İstanbul'da 25 yaşındaki Rovshen Abdykerimov, öfkelenerek banyo kapısının camına yumruk attı: Kâbusu yaşadı

İstanbul'da 25 yaşındaki üniversite öğrencisi Rovshen Abdykerimov, telefonda sevgilisinin sözlerine öfkelenerek banyo kapısının camına yumruk attı. Geri çekmeye çalıştığı kolu kapının camında asılı kalan Rovshen, ev arkadaşı tarafından özel bir hastanenin acil servisine götürüldü.

Ardından o gece nöbetçi olan tek plastik cerrah Op. Dr. Orkun Uyanık'a danışılarak hastanın Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne nakli sağlandı. Yalnızca derinin tuttuğu kopmuş kola ilk müdahale yapıldı ve ardından 5 saat süren bir operasyonla yerine dikilerek hastanın hayatı kurtarıldı.

Bu operasyonun Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde plastik cerrahi bölümünde yapılan ilk başarılı kol replantasyonu olduğunu söyleyen Dr. Orkun Uyanık, "Hastanın hayatını ve kolunu kurtarmak için zamana karşı yarıştık, hastamızın durumu şu an gayet iyi ve haftaya taburcu etmeyi düşünüyoruz" dedi.

Dilan KAYA-Ece YILDIZ