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    • Yaşam
    • 04.07.2021 00:38
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    • 04.07.2021 00:51
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    Muğla Marmaris'te dehşet! Lunaparkı pompalı tüfekle bastılar

    Muğla'nın Marmaris ilçesinde lunaparka gelen bir şahıs elindeki pompalı tüfekle dehşet saçtı. Lunapark işletmecisini bacağından yaralayan şahıs olay yerinden kaçtı. Saldırıdan sonra kayıplara karışan şüphelinin tespit edilerek yakalanması için geniş çaplı araştırma başlatıldı.

    Lunaparkta pompalı dehşeti!

    Muğla'nın Marmaris ilçesinde lunaparka gelen bir şahıs elindeki pompalı tüfekle dehşet saçtı.

    İŞLETMECİYİ BACAĞINDAN VURDU
    Olay, Marina bölgesindeki lunaparkta saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz bir şahıs elindeki pompalı tüfekle lunaparka geldi.

    Şahıs, lunapark işletmecisi 52 yaşındaki U.K.'ye ateş ederek bacağından yaraladı.

    SALDIRGAN KAÇTI
    Silah seslerini duyan vatandaşlar korku ve panik içerisinde kaçışırken, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı U.K.'ye ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı.

    Polis ekipleri tedbir amaçlı lunaparkı boşaltırken, saldırıdan sonra kayıplara karışan şüphelinin tespit edilerek yakalanması için geniş çaplı araştırma başlatıldı.
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        Haberler Yaşam Muğla Marmaris'te dehşet! Lunaparkı pompalı tüfekle bastılar