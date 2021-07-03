Muğla Marmaris'te dehşet! Lunaparkı pompalı tüfekle bastılar

Şahıs, lunapark işletmecisi 52 yaşındaki U.K.'ye ateş ederek bacağından yaraladı.

SALDIRGAN KAÇTI

Silah seslerini duyan vatandaşlar korku ve panik içerisinde kaçışırken, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı U.K.'ye ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı.