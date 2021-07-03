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    • Yaşam
    • 04.07.2021 01:58
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    • 04.07.2021 01:58
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    Yozgat'ta çıkan şiddetli rüzgar çatıları uçurdu

    Şiddetli yağış ve fırtınadan dolayı Yozgat'ta da bir binanın çatısı araçların üzerine uçtu. O anda araçlardan birinin içinde bulunan çift büyük korku yaşadı.

    AA
    Kuvvetli rüzgar çatıları uçurdu

    Yozgat'ta çıkan şiddetli rüzgar, bir binanın çatısını uçurdu, ağaç dallarını kırdı. Otomobiliyle alışverişten dönen bir çift, çatıdan kopan kalasların altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu.

    ARAÇLAR ZARAR GÖRDÜ
    Kent merkezinde akşam saatlerinde çıkan rüzgarla yağan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli rüzgar, Çapanoğlu Mahallesi'nde bir binanın çatısını uçurdu, çatıdan kopan kalaslar araçlara zarar verdi.

    Çatıdan kopan parçaların düşmesi güvelik kamerasına yansırken düşen kalasların altında kalmaktan kurtulan bina sakini Hasan Doğan, gazetecilere yaptığı açıklamada, eşiyle marketten geldiğini anlatarak "Arabamı park ettim, bir anda fırtına çıktı. Eşime bir dakika bekleyelim, ondan sonra çıkalım dedim. 30 saniye geçmeden çatı uçtu. Kopan parçaların bir kısmı aracın üzerine düştü. Çok korktuk." diye konuştu.



    Sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluşurken bazı iş yerlerini su bastı. Belediye ekipleri, iş makineleriyle, yollarda oluşan su birikintilerini tahliye etti.

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    Haberler Yaşam Yozgat'ta çıkan şiddetli rüzgar çatıları uçurdu