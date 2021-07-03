Mikail Oymak, kendisinden boşanmak isteyen eşi Esra’nın falçatayla boğazını kesti (Yaşam haberleri)

ENGEL TANIMICAM

İstanbul'da yaşayan Melisa Şahin, cam kemik hastasıydı. İlkokul ve lise hayatını ailesinin de desteği ile başarıyla tamamladı. Okan Üniversitesi Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümü'nü kazandı. Amfi, hastalığı nedeniyle tekerlekli sandalyeye mahkum olan Şahin için uygun hale getirilirken ulaşımı da belediye tarafından sağlandı. Eğitiminde büyük başarı gösteren Şahin, çift ana dal yaptı. Her iki bölümü de bitirerek dün kepini attı. Ailesine büyük gurur yaşattı.