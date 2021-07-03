Mikail Oymak, kendisinden boşanmak isteyen eşi Esra’nın falçatayla boğazını kesti (Yaşam haberleri)

Manisa'da 3 çocuk annesi Esra Oymak (31), eşi Mikail Oymak'tan (32) ayrılmak istedi. Ancak sinirlenen koca, çocuklarının gözü önünde eşinin falçatayla boğazını kesti.
Yaraladıktan sonra tutuklanan Mikail Oymak'ın cezaevinden aşk mektupları gönderduği ortaya çıktı. Duruşmada eşinin yazdığı aşk mektuplarını gösteren Esra Oymak, "Bana cezaevinden aşk mektupları gönderdi. Madem aldattım neden boşanmıyor, neden aşk mektupları gönderiyor. Cezası neyse alsın istiyorum" dedi.
BUZ GİBİ SKANDAL
Konya Karatay'da Kadınlar Pazarı'nda bir şarküteride çalışan kişi, havanın çok sıcak olduğunu söyleyerek gıda ürünlerinin bulunduğu buzdolabına girdi. O ana ait görüntüleri 'Konya- Adana'yı geçti' notuyla paylaştı. Sosyal medyada büyük tepki çekmesi üzerine görüntüsünü sildi.