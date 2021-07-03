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    Mikail Oymak, kendisinden boşanmak isteyen eşi Esra’nın falçatayla boğazını kesti (Yaşam haberleri)

    Mikail Oymak, kendisinden boşanmak isteyen eşi Esra’nın falçatayla boğazını kesti. Cezaevinden ise aşk mektupları gönderdi. Eşine kabus yaşatan koca, hiçbir şey olmamış gibi mektup yolladı.

    Boğazkesen aşk!

    Manisa'da 3 çocuk annesi Esra Oymak (31), eşi Mikail Oymak'tan (32) ayrılmak istedi. Ancak sinirlenen koca, çocuklarının gözü önünde eşinin falçatayla boğazını kesti.

    Yaraladıktan sonra tutuklanan Mikail Oymak'ın cezaevinden aşk mektupları gönderduği ortaya çıktı. Duruşmada eşinin yazdığı aşk mektuplarını gösteren Esra Oymak, "Bana cezaevinden aşk mektupları gönderdi. Madem aldattım neden boşanmıyor, neden aşk mektupları gönderiyor. Cezası neyse alsın istiyorum" dedi.

    BUZ GİBİ SKANDAL
    Konya Karatay'da Kadınlar Pazarı'nda bir şarküteride çalışan kişi, havanın çok sıcak olduğunu söyleyerek gıda ürünlerinin bulunduğu buzdolabına girdi. O ana ait görüntüleri 'Konya- Adana'yı geçti' notuyla paylaştı. Sosyal medyada büyük tepki çekmesi üzerine görüntüsünü sildi.

        FIRINDA REZALET!
        Van'da         bir fırınında çalışan, top oynar gibi ekmek hamuruyla oynadı. Hijyenden uzak görüntüler üzerine yetkililer harekete geçti. Fırın kapatıldı. 31 bin 787 TL de para cezası uygulandı.

        BU NASIL ANNE!
        İstanbul         Küçükçekmece'de akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Kaldırımdan yola inen anne, bebeğini arabasından düşürdü. Dalgın anne, önce arabayla da üzerinden geçti, ardından üzerine bastı. Bebeğini fark eden anne, çocuğunu kucağına aldı. Bebeğin durumu iyi.

        O SANIK SERBEST
        İstanbul         Küçükçekmece'de 17 yaşındaki Ebru Erdem, 2 yıl önce 9. kattaki balkondan düşerek hayatını kaybetti. Erdem'in ölümü şüpheli bulundu. Serdar Taş, tutuklanarak cezaevine gönderildi. 28 aydır sonra ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

            BİR TALİHLİYE 209 BİN LİRA
            10 bilen bir kişi, 209 bin lira kazandı. 9 bilenler 4 bin 272'şer lira, 8 bilenler 202'şer lira, 7 bilenler 40'ar lira, 6 bilenler 7'şer lira, hiçbir numarayı bilemeyenler ise 7'şer lira alacak.

            ENGEL TANIMICAM
            İstanbul'da             yaşayan Melisa Şahin, cam kemik hastasıydı. İlkokul ve lise hayatını ailesinin de desteği ile başarıyla tamamladı. Okan Üniversitesi Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümü'nü kazandı. Amfi, hastalığı nedeniyle tekerlekli sandalyeye mahkum olan Şahin için uygun hale getirilirken ulaşımı da belediye tarafından sağlandı. Eğitiminde büyük başarı gösteren Şahin, çift ana dal yaptı. Her iki bölümü de bitirerek dün kepini attı. Ailesine büyük gurur yaşattı.

            UNESCO SUR PEŞİNDE
            Diyarbakır             surları, dünyanın ilgisini çekti. UNESCO, 5 bin 200 metre uzunluğundaki surları Dünya Mirası Listesi'ne ekledi. 5 bin yıllık tarihi bulunan surlar Çin Seddi'nden sonra 'en uzun sur' olma özelliğine sahipti. Bu nedenle UNESCO ekibi, surların nasıl bir mühendislikle inşa edildiğini incelemek için Diyarbakır'a gitti.

                UZAY ARA BiRiNCİ
                Milyarderler                 arasında, uzay yarışı başladı! Başrolde Virgin Galactic uzay şirketinin kurucusu Richard Branson ile Jeff Bezos vardı. Branson, dünyanın en zengin adamı Bezos'a golü attı! 11 Temmuz'da uzaya uçacağını açıkladı. Twitter'dan "Annem bana asla pes etmemeyi ve yıldızlara ulaşmayı öğretti" diyerek hayalini gerçekleştireceğini tüm dünyayla paylaştı. Bezoz ise uzay şirketi Blue Origin'in 20 Temmuz'da gerçekleştireceği uçuşla uzaya çıkacak.

                KOCAMAN KORKU
                Zonguldak'ta Filiz Adalı, kocası S.A'nın şiddetinden bıktı. Adalete sığındı: 19 yıldır sürekli şiddet görüyorum. Öldürülmek istemiyorum. Ne olur yardım edin.

                AH ARZU
                İzmirli Arzu Nena Butt, nişanlısı Swann Nagat ile Meksika'ya gitti. Trafik kazasında can verdi. Cenazesi Kuşadası'na getirildi. Gözyaşlarıyla defnedildi...

                    DÖNÜŞÜ MUHTEŞEM OLDU
                    Yok olma tehlikesi yaşayan caretta türü Yeşil Kaplumbağa, 9 yıl sonra Patara'da kıyıya çıktı. Yumurtlama döneminde zarar görmemesi için çok sıkı önlemler alındı.

                    ÇALINTI TATİL
                    Mersin'de 3 hırsız, bir araçtan içinde 21 bin 600 dolar bulunan çantayı çaldı. Tatile çıktı. Dönüşte beş parasız yakalandı.

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                    Firari mafya lideri Sedat Peker'e operasyon
                    Haberler Yaşam Mikail Oymak, kendisinden boşanmak isteyen eşi Esra’nın falçatayla boğazını kesti (Yaşam haberleri)