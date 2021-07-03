Kahramanmaraş'ta hayatını kaybeden hastanın yakınları güvenlik görevlilerine saldırdı

Doktorlar, hastanın yakınlarına vefat haberini verdi. Acı haberi alan D.G.'nin yakınları müdahale odasına girmek istedi, ancak güvenlik görevlileri izin vermedi. Bunun üzerine güvenlik görevlileri ve D.G.'nin çocukları F.G. ve S.G. arasında arbede yaşandı. D.G.'nin yakınları, güvelik görevlisi Davut Ceritli ve Mehmet Güneş'e kafa atıp, yumruklarla saldırdı.