Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 03.07.2021 15:58
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 03.07.2021 16:05
    ABONE OL

    İstanbul Sarıyer'de lüks gelin arabası yandı! 'Düğüne gidiyorduk ama cenazemize de gelebilirdiniz'

    İstanbul Sarıyer'de lüks gelin arabası seyir halindeyken alt kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Konvoydakilerin kornayla uyarmasıyla gelin arabası sağa çekilirken alevlerin içinde kalan araç küle döndü. Gelin ve damat olayı yaralanmadan atlatırken gelin arabasının sürücüsü ise olayı "Düğüne gidiyorduk ama cenazemize de gelebilirdiniz" dedi.

    DHA
    Yanan hayallerimizdi siz sadece aracı gördünüz

    Evlenen çiftin en mutlu günü Sarıyer'de kabusa dönebilirdi. Şans eseri gelin ve damat olaydan yara almadan kurtuldu.

    İstinye Katar Caddesi'nde saat 13.30 sıralarında meydana gelen olayda, konvoyla nikaha giden Ali Görücü'nün kullandığı 34 JY 6363 plakalı lüks gelin arabasının motor kısmı henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı.

    Otomobilin ön tarafından ve altından gelen dumanı ilk anda fark edemeyen Görücü, konvoydakilerin haber vermesi üzerine aracı yol kenara çekti. Gelin arabasının önünden çıkan dumanı gören gelin ile damat can havliyle kendilerini dışarı attı.

    Sürücü Ali Görücü, otomobilde bulunan yangın söndürme tüpüyle alevlere müdahale etmeye çalıştı. Bu sırada yoldan geçen diğer sürücüler de yangın tüpleriyle yardıma koştu.

        Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin de müdahalesiyle yangın tamamen söndürüldü.

        Gelin ile damadın konvoydaki bir başka otomobille nikaha gittiğini belirten Ali Görücü, "Düğüne gidiyorduk. Yandı işte; ama cenazemize de gelebilirdiniz. Yandı yapacak bir şey yok.

        Konvoy halindeydik. Ben farkında bile değildim. Kornaya bastılar, 'ne oluyor' dedim. 'Arabanın altı yanıyor' dediler. Gelin ile damat içindeydi. Kaçtılar. Ellerim yandı" dedi.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Köprüler yapıldı ama geçen yok! yalanını çürüten veriler
        Haberler Yaşam İstanbul Sarıyer'de lüks gelin arabası yandı! 'Düğüne gidiyorduk ama cenazemize de gelebilirdiniz'