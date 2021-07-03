Düğün hazırlıkları yaparken Meksika'da hayatını kaybeden Arzu Nena Butt'un annesi kızının gelinliğini istiyor

Kuşadası'nda yaşayan Arzu Nena Butt, grafik tasarımcı olarak çalışırken, 2 yıl önce Tayland'da geziye gitti. Gezi sırasında tanıştığı Fransız vatandaşı Swann Nagat ile arkadaşlıkları evliliğe doğru giden Butt, koronavirüs salgını nedeniyle geçen yıl Kuşadası'na dönmek zorunda kaldı.
Butt ile Nagat, girişimlerine aldıkları olumlu dönüş üzerine yaşamlarını Meksika'da devam ettirmeye karar verdi ve 26 Mart'ta çalışmak için ülkeye gitti.
Meksika'da işbaşı yaparken düğün planlarını da ihmal etmeyen çift, gelinlik ile damatlık aldıktan sonra düğün çikolatası seçmek amacıyla 21 Haziran'da Villahermosa'daki Çikolata Müzesi'ne gitmek için çıktıkları yolda kaza geçirerek yaşamını yitirdi.