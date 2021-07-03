Düğün hazırlıkları yaparken Meksika'da hayatını kaybeden Arzu Nena Butt'un annesi kızının gelinliğini istiyor





"HATIRA EŞYALARI KALDI, BANA ULAŞTIRIN"

Kızının düğününü beklerken, ölüm haberini aldığını söyleyen Fatma Yetik, "Gelinlik, damatlık alınmıştı hatta kızım ayakkabılarını bile seçmişti. Ondan hatıra sadece eşyaları kaldı. Gelinliği olsun, bileklikleri olsun, her şeyi benim için çok kıymetli. Yetkililere sesleniyorum. Lütfen kızımın gelinliğini, kişisel eşyalarını bana ulaştırın" diye konuştu.