2021’in en iyi modacısı Pınar Bent

İmza attığı gelinlik tasarımlarıyla ünü Türkiye sınırlarını aşan Pınar Bent, bir kez daha ödül sevinci yaşadı. Kısa süre önce Gelin Damat Dergisi tarafından ödüllendirilen, ayrıca Türk İş Kadınları Rehberi tarafından da "yılın en başarılı kadınları" arasında gösterilen Bent'e bir ödül de dijital dergi Evos Angels'tan geldi.



ÖDÜL TÖRENİNİN YILDIZI

Evos Angels'ın bu yıl 9'uncusunu düzenlediği, Türkiye'nin ilk internet ödülleri olan Dijital Dünyanın En'leri Ödül Töreni, Shangri-La Bosphorus İstanbul'da gerçekleşti. Türkiye'nin ünlü isimlerini buluşturan gecede Pınar Bent'e "Yılın Moda Tasarımcısı" ödülü takdim edildi. Bent, gecenin en dikkat çekici isimleri arasındaydı.



TEŞVİK EDİCİ

Ödülünü gecenin sunuculuğunu yapan ünlü model Özge Ulusoy'un elinden alan Pınar Bent, mutluluğunu "Bu ödüller bizleri daha özgün, daha çarpıcı ve daha iddialı tasarımlara imza atma konusunda teşvik ediyor. Yolculuğumda bana destek veren herkese teşekkür ediyorum. Güzel başarılar elde etmeye devam edeceğim" sözleriyle dile getirdi.

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