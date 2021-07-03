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    • 04.07.2021 06:18
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    Aşırı hız felaketi getirdi! Yalova'da korkunç kaza: 1'i ağır 3 yaralı

    Yalova'da gece saatlerinde aşırı hız nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkan araç yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı. Aracın hız kadranı 120 kilometrede takılı kalırken, 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

    Aşırı hız felaketi getirdi! Yalova'da korkunç kaza

    Yalova'da aşırı hız nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yol kenarındaki aydınlatma direğine çarparak takla attı.

    Otomobilin hız kadranının 120 kilometrede takılı kaldığı kazada, 1'i ağır 3 kişi yaralandı.



    Kaza, saat 01.00 sıralarında Yalova'nın Bahçelievler Mahallesi'nde Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü önünde meydana geldi. Kemal Arslan (23), 77 DU 325 plakalı otomobilin kontrolünü aşırı hız nedeniyle kaybederek yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı.

    Çarpmanın şiddetiyle otomobil takla atarken, sürücü Kemal Arslan araçtan yola fırladı. Kazada, Arslan ile otomobildeki yolcular Merve Kayahan (21) ve Eda Doğru (21) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri, yaralıları Yalova Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralı sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.



        Öte yandan, hurdaya dönen otomobilin hız kadranının 120 kilometrede takılı kaldığı görüldü. Olay yerinde inceleme yapan polis, kazayla ilgili soruşturmaya başladı.

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