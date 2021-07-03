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    • Güncel
    • 04.07.2021 06:45
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    • 04.07.2021 07:01
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    HAVA DURUMU | Kısıtlamasız ilk pazar gününde Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı | 4-8 Temmuz

    Son dakika hava durumu tahminleri Meteoroloji Genel Müdürlüğüne ait internet sitesi üzerinden yayınlandı. Yapılan tahminlerde özellikle bugün Karadeniz'in geneli, İstanbul başta olmak üzere Marmara bölgesi için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. Yağış nedeniyle sel ve taşkınlara karşı da uyarılar yapılırken, tedbir alınması tavsiyesi geldi. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de bugün hava nasıl olacak? İşte hava durumu tahminleri...

    Kısıtlamasız ilk pazarda kuvvetli yağış uyarısı

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizin kuzey ve iç kesimleri ile Doğu Akdeniz'in parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı ile Kırklareli, Tekirdağ, Kütahya ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Batı Karadeniz (Sinop hariç), Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

    HAVA SICAKLIĞI: Doğu kesimlerde 4 ila 10 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

    RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeybatı, doğu kesimlerde güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

    KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Batı Karadeniz (Sinop hariç), Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

    TÜRKİYE GENELİ İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

        MARMARA
        Parçalı ve yer yer çok bulutlu, doğu kesimleri ile Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

        ÇANAKKALE °C, 32°C
        Parçalı bulutlu

        İSTANBUL °C, 28°C
        Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        KIRKLARELİ °C, 29°C
        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        KOCAELİ °C, 27°C
        Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde kadar yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

        EGE
        Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Kütahya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        İZMİR °C, 30°C
        Parçalı ve az bulutlu

        KÜTAHYA °C, 24°C
        Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        MANİSA °C, 32°C
        Parçalı ve az bulutlu

        MUĞLA °C, 32°C
        Az bulutlu

        AKDENİZ
        Parçalı ve az bulutlu, Doğu Akdeniz'in yer yer çok bulutu ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        ADANA °C, 34°C
        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ANTALYA °C, 39°C
        Az bulutlu

        HATAY °C, 31°C
        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ISPARTA °C, 29°C
        Parçalı ve az bulutlu

            İÇ ANADOLU
            Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğu kesimlerinin yerel olmak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

            ANKARA °C, 26°C
            Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            ESKİŞEHİR °C, 24°C
            Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            KONYA °C, 29°C
            Parçalı ve çok bulutlu

            SİVAS °C, 25°C
            Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            BATI KARADENİZ
            Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölge genelinde (Sinop dışında) yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

            BOLU °C, 22°C
            Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

            DÜZCE °C, 25°C
            Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

            SİNOP °C, 25°C
            Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            ZONGULDAK °C, 22°C
            Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

            ORTA ve DOĞU KARADENİZ
            Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

            AMASYA °C, 24°C
            Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

            BAYBURT °C, 33°C
            Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            SAMSUN °C, 27°C
            Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

            TRABZON °C, 27°C
            Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

            DOĞU ANADOLU
            Parçalı ve az bulutlu, batı kesimleri ile Ardahan çevrelerinin yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

            ERZURUM °C, 31°C
            Parçalı bulutlu

            KARS °C, 33°C
            Parçalı bulutlu

            MALATYA °C, 32°C
            Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            VAN °C, 31°C
            Az bulutlu

                GÜNEYDOĞU ANADOLU
                Az bulutlu ve açık, batı kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

                ADIYAMAN °C, 35°C
                Parçalı ve az bulutlu

                DİYARBAKIR °C, 36°C
                Az bulutlu ve açık

                GAZİANTEP °C, 33°C
                Parçalı ve az bulutlu

                SİİRT °C, 36°C
                Az bulutlu ve açık

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                    Haberler Güncel HAVA DURUMU | Kısıtlamasız ilk pazar gününde Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı | 4-8 Temmuz