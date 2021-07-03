HAVA DURUMU | Kısıtlamasız ilk pazar gününde Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı | 4-8 Temmuz

MARMARA

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, doğu kesimleri ile Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 32°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde kadar yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.